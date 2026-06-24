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24 jun 2026 Actualizado 12:17

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Cúcuta

Fuertes vientos en Cúcuta están afectando la operatividad del aeropuerto internacional Camilo Daza

La capital ha presentado ráfagas de vientos de hasta 40km/h.

Aeropuerto Internacional Camilo Daza. / Foto: EFE/Mario Caicedo.

Aeropuerto Internacional Camilo Daza. / Foto: EFE/Mario Caicedo. / Mario Caicedo (EFE)

Aeropuerto Internacional Camilo Daza. / Foto: EFE/Mario Caicedo.
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Cúcuta

Nuevamente los fuertes vientos en Cúcuta han afectado la operatividad aérea en el aeropuerto internacional Camilo Daza.

Un vuelo que cubría la ruta Medellín–Cúcuta tuvo que regresar a Antioquia luego de que las condiciones meteorológicas impidieran su aterrizaje en la capital nortesantandereana.

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Según relataron los pasajeros, cuando la aeronave se aproximaba al Camilo Daza, el capitán informó que los fuertes vientos dificultaban una operación segura de aterrizaje.

Durante más de 30 minutos, la tripulación realizó maniobras para intentar descender, pero finalmente decidió retornar a su lugar de origen.

La situación no es aislada, ya que en las últimas semanas los vientos, que han superado los 40 kilómetros por hora, han generado complicaciones en las operaciones aéreas y aterrizajes de alta exigencia en la terminal aérea de Cúcuta.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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