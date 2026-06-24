Investigan muerte de joven que había sido reportado como secuestrado en Cúcuta

El cuerpo de un joven de 22 años, fue hallado en la noche del lunes 22 de junio, luego de permanecer desaparecido durante más de diez días tras un presunto secuestro.

De acuerdo con la información preliminar, integrantes del Gaula Militar del Ejército encontraron el cadáver en una habitación de un conjunto residencial del sector Santa Clara, en la ciudadela La Libertad, en Cúcuta. El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición.

Según la versión entregada por los allegados, el principal señalado en el caso es un ciudadano extranjero, al parecer de nacionalidad británica, quien mantenía una relación de amistad con la víctima y residía en la misma habitación donde fue encontrado el cuerpo.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer el paradero del extranjero y determinar su posible responsabilidad en los hechos. Mientras tanto, el caso permanece bajo investigación por parte de la Fiscalía y los organismos judiciales.