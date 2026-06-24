Más de 40 agentes de tránsito han sido agredidos en Bogotá durante 2026

El concejal de Bogotá David Saavedra, denunció un nuevo y preocupante caso de intolerancia contra agentes civiles de tránsito durante un procedimiento de control en la ciudad. Un video conocido por su equipo evidencia cómo varios motociclistas rodean e intimidan a funcionarios de la Secretaría de Movilidad, mientras uno de los involucrados intenta agredir con arma blanca a uno de los agentes, poniendo en riesgo la integridad de los servidores públicos encargados de velar por el orden y la seguridad vial.

La situación se suma a una tendencia de agresiones contra quienes ejercen la autoridad en las vías de la capital. Según información oficial de la Secretaría de Movilidad, con corte al 17 de junio de 2026, se han registraron 37 casos de agresión, que han dejado como resultado 47 agentes afectados en vía y han derivado en la captura en flagrancia de 25 ciudadanos.

Ante estos hechos, el concejal Saavedra, hizo un llamado a la Administración, a la Secretaría de Movilidad y a la Policía Metropolitana de Bogotá para fortalecer los mecanismos de protección y respuesta inmediata frente a este tipo de hechos.

“No podemos permitir que quienes trabajan por el orden y la seguridad vial de Bogotá tengan que cumplir sus funciones bajo amenazas o violencia. Agredir a un agente de tránsito es atacar la institucionalidad y el respeto por la autoridad. La ciudad necesita garantías para quienes hacen cumplir la ley”, concluyó el cabildante.