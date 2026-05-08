No hay derecho, nueve agresiones contra agentes de tránsito en Armenia en este 2026

Armenia

Según datos entregados por la secretaría de tránsito y transporte de Armenia en lo que va del 2026 ya son nueve las agresiones contra agentes de Setta en la ciudad de Armenia.

El secretario de tránsito y transporte de Armenia, Daniel Jaime Castaño indicó “hasta el momento este año llevamos nueve agresiones o agentes lesionados en este tipo de conductas que reiteramos nuestro rechazo de la administración municipal en cabeza del alcalde james Padilla y el mío propio como secretario de tránsito.

Y agregó “haciendo un llamado a la tolerancia, al respeto por la autoridad, que recordemos que nuestros agentes lo que están haciendo, cumpliendo su obligación o su función legal para mejorar la movilidad de la ciudad y mitigar los riesgos de siniestralidad. Entonces, debemos respetarlos a ellos como personas y por su investidura como agentes de tránsito.

Alcalde de Armenia rechazó la agresión

El alcalde de Armenia, James Padilla García, expresó su rechazo frente a estos hechos y advirtió que ninguna situación de intolerancia puede derivar en actos de violencia contra servidores públicos ni contra la vida humana.

Y agregó el mandatario “Hoy los armenios recibimos con profunda preocupación y tristeza esta noticia. Ninguna diferencia, procedimiento o desacuerdo puede terminar en un hecho de violencia de esta magnitud. Atacar a un servidor público es atentar contra la institucionalidad, la convivencia y el respeto por la vida”.

En ese sentido, el alcalde Padilla García solicitó a las autoridades judiciales actuar con toda la contundencia que permite la ley para esclarecer lo sucedido y avanzar en la judicialización del responsable.