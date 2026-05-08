No hay derecho, nueve agresiones contra agentes de tránsito en Armenia en este 2026
Así lo reveló el secretario de tránsito de Armenia, Daniel Jaime Castaño
Daniel Jaime Castaño, director Setta, Armenia
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Armenia
Según datos entregados por la secretaría de tránsito y transporte de Armenia en lo que va del 2026 ya son nueve las agresiones contra agentes de Setta en la ciudad de Armenia.
El secretario de tránsito y transporte de Armenia, Daniel Jaime Castaño indicó “hasta el momento este año llevamos nueve agresiones o agentes lesionados en este tipo de conductas que reiteramos nuestro rechazo de la administración municipal en cabeza del alcalde james Padilla y el mío propio como secretario de tránsito.
Y agregó “haciendo un llamado a la tolerancia, al respeto por la autoridad, que recordemos que nuestros agentes lo que están haciendo, cumpliendo su obligación o su función legal para mejorar la movilidad de la ciudad y mitigar los riesgos de siniestralidad. Entonces, debemos respetarlos a ellos como personas y por su investidura como agentes de tránsito.
Alcalde de Armenia rechazó la agresión
El alcalde de Armenia, James Padilla García, expresó su rechazo frente a estos hechos y advirtió que ninguna situación de intolerancia puede derivar en actos de violencia contra servidores públicos ni contra la vida humana.
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Y agregó el mandatario “Hoy los armenios recibimos con profunda preocupación y tristeza esta noticia. Ninguna diferencia, procedimiento o desacuerdo puede terminar en un hecho de violencia de esta magnitud. Atacar a un servidor público es atentar contra la institucionalidad, la convivencia y el respeto por la vida”.
En ese sentido, el alcalde Padilla García solicitó a las autoridades judiciales actuar con toda la contundencia que permite la ley para esclarecer lo sucedido y avanzar en la judicialización del responsable.
Cortesía cámaras de seguridad
Adrián Trejos
Coordinador del Servicio Informativo de Caracol Radio en Armenia, Quindío en los 1.150AM, desde el 2012,...