Conductor que causó accidente se lanzó al rio Bogotá: aún está prófugo

Accidente de tránsito causa la muerte de un taxista en el occidente de Bogotá. Foto: Colprensa( Thot )

En las ultimas horas en la calle 80 justo en la conexión con el barrio Lisboa en la localidad de Engativá se produjo un accidente que involucró a tres vehículos, entre ellos, dos de servicio público.

De acuerdo con las autoridades de tránsito sobre las 7 de la noche un taxi se movilizaba sobre la vía en sentido sur- norte, cuando el conductor de una volqueta invadió el carril contrario chocando con el taxi y con un bus de servicio público del SITP.

Una vez el conductor de la volqueta, evitando ser detenido, ya que presuntamente se encontraba en estado de embriaguez.

Estado de salud de los heridos

El reporte oficial indica que el conductor del Sitp de la Empresa Masivo 16 y quien tiene 45 años resultó ileso. De igual forma, el conductor del taxi de la empresa Taxi Express, de 51 años, no presentó heridas de gravedad.

Por ahora, las autoridades adelantan las labores necesarias para dar con el paradero del hombre se dio a la fuga y generó este accidente.