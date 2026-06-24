Galán celebró que Cepeda reconociera a De La Espriella como presidente: “fortalece la democracia”

Luego de que el excandidato presidencial Iván Cepeda aceptara el resultado del los escrutinios reconociera a Abelardo de la Espriella como el nuevo presidente de los colombianos, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán se pronunció aseguró que con este reconocimiento también se resalta el papel de la institucionalidad.

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“Es importante que el senador Cepeda reconozca precisamente lo que ese sistema nos dio como resultado después de la voluntad de los colombianos, que respete ese proceso. Eso va a llevar a que podamos seguir fortaleciendo la democracia en nuestro país”, afirmó.

Y agregó, “hay que destacar el resultado que tuvo la Registraduría, es decir, la eficiencia del sistema electoral. Claro que requiere reforma al Código Electoral, claro que se requieren situaciones que mejoren el proceso electoral, pero se demostró que, Colombia tiene un sistema muy robusto, eficaz, que, pues, el el mismo día nos dio un 99% de preconteo, y 48 horas después teníamos prácticamente todo el escrutinio”.

Finalmente, el mandatario se refirió al llamado que hizo Cepeda de “resistencia y la desobediencia civil pacífica”.

“Tienen todo el derecho a manifestarse en oposición y a protestar. Y nosotros, por ejemplo, los entes territoriales tenemos la responsabilidad de garantizar que esa protesta se pueda desarrollar y la puedan hacer. Obviamente, tenemos que trabajar en garantizar que ponemos en la balanza también los derechos de la gente que no se está manifestando”.