Impulsan propuesta para eliminar ReteICA: ¿qué pasará con las transacciones billeteras digitales?

Impuesto vehicular y predial 2026 en Bogotá, Foto getty images y logo de la Secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá.

La Alcaldía de Bogotá ya radicó ante el Concejo de Bogotá un nuevo proyecto para recaudar dinero e impulsar iniciativas que permitan que la capital sea más competitiva y moderna.

Entre lo que propone la Alcaldía está subir el ICA a las entidades financieras a 21 por mil, aún así quedan por debajo de lo aprobado en otras ciudades capitales (Barranquilla 30 o Cali 25). De este ajuste se excluye a los fondos de empleados a quienes les bajará la tarifa.

Además, en el comercio de vehículos se hará una nivelación con la tarifa general de comercio (del 6,9 al 11 por mil).

Así mismo, en comercio de tabaco y alcohol subirán la tarifa del 13,8 al 21 por mil. Vale aclarar que no se trata de la tarifa de los bares o restaurantes que, por el contrario, baja de 13,8 a 13.

Sumado a esto, la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena confirmó que la Alcaldía no va a hacer retenciones a las transacciones por Bre-B ni a las billeteras digitales.

“Queremos eliminar el ReteICA que hoy se les hace a los pequeños comercios cuando reciben pagos con tarjetas débito y crédito”, dijo Cadena.

Además, señaló que están recibiendo comentarios para mejorar la redacción del artículo que aborda el tema, pero que la idea central es que estas transacciones no sean gravadas.