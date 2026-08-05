Movistar Arena en Bogotá obtiene certificación de Zero Waste

Bogotá D.C

El entretenimiento sigue siendo más que eso y se compromete con la protección del medio ambiente. Ahora, el Movistar Arena en Bogotá obtuvo la certificación Zero Waste, un hito que valida su modelo de sostenibilidad y economía circular, basado en el aprovechamiento responsable de los recursos, la reducción de residuos y la generación de impacto ambiental y social más allá del escenario.

Esta certificación internacional reconoce a las organizaciones que implementan sistemas integrales para prevenir, separar, recuperar y reincorporar los residuos a nuevos ciclos productivos, minimizando su disposición final y promoviendo un modelo de economía circular.

Con este caso se comprueba que cada concierto puede convertirse en una oportunidad para generar valor ambiental, fortalecer comunidades y contribuir al desarrollo sostenible del país.

“Nuestro propósito es que cada evento deje un legado positivo para Colombia, impulsando la economía circular, fortaleciendo comunidades y elevando el estándar de sostenibilidad de la industria del entretenimiento”, afirmó Luis Guillermo Quintero, gerente general del Movistar m Arena.

Más del 96% de los residuos aprovechados

En el mes de junio de 2026, el recinto alcanzó un 96 % de aprovechamiento de residuos. En 2025, recuperó 129,3 toneladas de vidrio, PET, aluminio, cartón y residuos orgánicos.

Además, redujo en 49,4 % los residuos enviados a rellenos sanitarios y generó recursos destinados al fortalecimiento de los ingresos de familias recicladoras vinculadas a la operación.

Los residuos reciclables de este escenario son gestionados junto con la Asociación Recuperando Materiales Reciclables de Kennedy (Remarek), mientras que los residuos orgánicos son transformados en abono por Más Compost, Menos Basura.

Estrategia de sostenibilidad 2026

El Movistar Arena no solo realiza el aprovechamiento de residuos, sino que tiene toda una estrategia de sostenibilidad que integra acciones de eficiencia hídrica, transición energética, restauración ambiental y desarrollo social.

El venue se unió al Banco de Hilos de La Guajira, un programa desarrollado por el Banco de Alimentos de la Diócesis de Riohacha que conecta la riqueza cultural y la capacidad artesanal de las comunidades indígenas wayuu y rurales. Como parte de esta alianza, las mochilas tejidas a mano son entregadas a los artistas que visitan el escenario como símbolo de la cultura y el trabajo de las artesanas de La Guajira.

Actualmente, esta alianza beneficia a 849 artesanas en Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao; de ellas, 529 integran actualmente una red activa de productoras. El programa hace parte de una intervención integral de APT – Alimentos Para Todos, que complementa la generación de ingresos con acciones de seguridad alimentaria y nutricional.

A través de otro de sus pilares, APT cuenta con nueve comedores comunitarios que benefician a 174 niños y niñas en La Guajira.