Met Gala 2027: Homenaje al diseñador John Galliano genera polémica

El Museo Metropolitano de Arte y la revista Vogue anunciaron que el tema de la Met Gala 2027 estará dedicado al diseñador británico John Galliano, decisión que reavivó la controversia en torno a su pasado. La exposición, titulada “John Galliano: Horizons”, se exhibirá desde el 9 de mayo de 2027 hasta el 9 de enero de 2028, y hará un recorrido por la carrera del diseñador a través de prendas, accesorios, bocetos y material de archivo. La gala anual se realizará el 3 de mayo de 2027.

John Galliano y Kim Kardashian en La Met Gala 2024. Foto: Getty Images / Cindy Ord/MG24 Ampliar John Galliano y Kim Kardashian en La Met Gala 2024. Foto: Getty Images / Cindy Ord/MG24 Cerrar

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Según reveló The New York Times, el Met sostuvo reuniones durante el último año con rabinos y líderes judíos influyentes de Nueva York para discutir posibles inconvenientes en torno a un homenaje dedicado al trabajo del diseñador.

Galliano fue director creativo de Dior entre 1996 y 2011, año en el que su carrera se derrumbó tras un incidente en un bar de París. El diseñador fue condenado por un delito de odio después de dirigir insultos antisemitas a otros clientes del lugar y declarar, estando en estado de embriaguez, que amaba a Hitler. Como consecuencia, Dior lo despidió y Galliano fue obligado a pagar una multa y las costas judiciales. Tras el episodio, se sometió a rehabilitación y en 2014 asumió como director creativo de Maison Margiela, cargo desde el cual reconstruyó su carrera. Wintour fue, además, una de las primeras figuras en apoyar públicamente su regreso a la moda.

Andrew Bolton, curador del Instituto del Vestido, quien, según reportes, ha pensado en homenajear a Galliano desde 2010, señaló que los organizadores necesitaban encontrar la manera de reconocer el logro artístico y, al mismo tiempo, la responsabilidad ética del diseñador, sin que uno anulara al otro. Por su parte, Wintour defendió la decisión y aseguró que la carrera de Galliano no está definida por un solo momento.

No todos los sectores han recibido la noticia de la misma forma. Algunas voces de la comunidad judía han calificado el homenaje como problemático, mientras que usuarios en redes sociales han cuestionado la decisión en momentos en que, según señalan, los crímenes de odio antisemitas han aumentado en Nueva York.