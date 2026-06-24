David Bisbal emociona con su homenaje a Manuel Alejandro al interpretar “Frente a Frente”

BARCELONA, SPAIN - DECEMBER 23: David Bisbal performs in concert during his tour “Todo es posible en Navidad” (Everything Is Possible at Christmas) at Palau Sant Jordi on December 23, 2025 in Barcelona, Spain. (Photo by Gisela Jané/WireImage) / Gisela Jané

En una de las actuaciones más memorables del Festival de Torrelodones, David Bisbal sorprendió al público con una emotiva interpretación de “Frente a Frente”. El clásico compuesto por Manuel Alejandro y popularizado por Jeanette.

El artista almeriense quiso rendir homenaje al compositor y a una de las canciones más emblemáticas de la música en español, ofreciendo una versión elegante y cargada de sensibilidad.

La actuación se convirtió en uno de los momentos más destacados de la noche, reafirmando la capacidad del cantante para revisitar grandes canciones con autenticidad y sentimiento.

La elección de “Frente a Frente” refuerza el vínculo de Bisbal con el legado de las grandes composiciones de la música hispana.

En esta etapa de su carrera, el artista continúa explorando su faceta más sofisticada, consolidándose como un crooner moderno y una de las voces masculinas más elegantes de habla hispana.

El homenaje a Manuel Alejandro se enma rca dentro de la línea artística que Bisbal ha trazado en los últimos años: reinterpretar clásicos desde el respeto y la personalidad propia, aportando nuevas perspectivas a canciones atemporales.

Su madurez artística y versatilidad vuelven a quedar patentes en esta presentación, que además anticipa el universo de su próximo álbum “Eternos”, previsto para el 2 de octubre.

Con esta actuación, David Bisbal confirma su posición como uno de los intérpretes más importantes de la música en español, capaz de emocionar al público con versiones que mantienen viva la memoria de los grandes compositores.

Su tributo a Manuel Alejandro demuestra que la música puede seguir evolucionando sin perder su esencia, y que las canciones icónicas continúan encontrando nuevas formas de conectar con las audiencias actuales.