Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

27 abr 2026 Actualizado 20:32

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Hasta este jueves los bogotanos podrán elegir los nombres de tres estaciones del Metro de Bogotá

La ciudadanía podrá elegir los nombres de 3 de las 16 estaciones que tendrá la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Hasta este jueves los bogotanos podrán elegir los nombres de tres estaciones del Metro de Bogotá

Hasta este jueves los bogotanos podrán elegir los nombres de tres estaciones del Metro de Bogotá

Hasta este jueves los bogotanos podrán elegir los nombres de tres estaciones del Metro de Bogotá

Hace semanas, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) lanzó una estrategia que busca que los propios bogotanos elijan los nombres de 3 de las 16 estaciones de la Línea 1 del Metro. Se trata de la estación 3, ubicada en la avenida Villavicencio con carrera 80; estación 4, en la avenida Primero de Mayo con calle 42 sur; y la estación 10,en la calle Primera con carrera 24.

Lea también: “En dos meses la gente va a ver trenes rodando haciendo pruebas”: Carlos Galán sobre metro en Bogotá

Sin embargo, la EMB lanzó unas opciones ya establecidas. Estos son los nombres que están a consideración de la ciudadanía y que, al igual que los nombres de las demás estaciones, están asociados con hitos geográficos de su entorno:

Estación 3: (Av Villavicencio / cra 80)

  • Ciudad Kennedy
  • Agoberto Mejía
  • Humedal La Vaca

Estación 4: (Av 1 de Mayo/ Calle 42 Sur)

  • Timiza
  • Los Periodistas

Estación 10: (Calle 1/Cra 24)

  • Santa Isabel
  • La Fraguita

Quienes quieran participar de esta iniciativa, podrán a ingresar al canal digital Chatico a través de la línea de WhatsApp (+57) 3160231524 o de la página web de la Alcaldía Mayor antes del jueves de esta semana, 30 de abril, y escoger uno de los nombres propuestos para cada estación.

Sebastián Herrera

Sebastián Herrera

Comunicador social - periodista. Máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir