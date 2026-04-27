Hasta este jueves los bogotanos podrán elegir los nombres de tres estaciones del Metro de Bogotá

Hace semanas, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) lanzó una estrategia que busca que los propios bogotanos elijan los nombres de 3 de las 16 estaciones de la Línea 1 del Metro. Se trata de la estación 3, ubicada en la avenida Villavicencio con carrera 80; estación 4, en la avenida Primero de Mayo con calle 42 sur; y la estación 10,en la calle Primera con carrera 24.

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Sin embargo, la EMB lanzó unas opciones ya establecidas. Estos son los nombres que están a consideración de la ciudadanía y que, al igual que los nombres de las demás estaciones, están asociados con hitos geográficos de su entorno:

Estación 3: (Av Villavicencio / cra 80)

Ciudad Kennedy

Agoberto Mejía

Humedal La Vaca

Estación 4: (Av 1 de Mayo/ Calle 42 Sur)

Timiza

Los Periodistas

Estación 10: (Calle 1/Cra 24)

Santa Isabel

La Fraguita

Quienes quieran participar de esta iniciativa, podrán a ingresar al canal digital Chatico a través de la línea de WhatsApp (+57) 3160231524 o de la página web de la Alcaldía Mayor antes del jueves de esta semana, 30 de abril, y escoger uno de los nombres propuestos para cada estación.