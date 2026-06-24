Capturan a cuatro hombres en el centro de Bogotá: se movilizaban en un taxi con arma de fuego. (Foto: Policía Metropolitana Bogotá)

La Policía Nacional capturó a cuatro hombres en el centro de Bogotá que se movilizaban en un taxi portando un arma de fuego con supresor de sonido, en un operativo realizado en la localidad de Santa Fe.

Según los uniformados el operativo se realizó en el barrio La Capuchina, donde se adelantaban actividades de registro y verificación de antecedentes a vehículos de transporte público. Durante el procedimiento, los agentes detectaron comportamientos sospechosos por parte de los ocupantes del taxi, por lo que procedieron a realizar una inspección.

Al solicitar la detención del vehículo uno de los pasajeros bajo y empredio la huida. De esta manera se activó un “Plan Candado”, que permitió la ubicación y posterior captura del sospechoso.

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Elementos incautados

Durante el registro del taxi, los uniformados encontraron una pistola, un supresor de sonido, un proveedor y seis cartuchos, elementos que fueron incautados como material probatorio.

Los cuatro capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia ilegal de armas de fuego. Además, el taxi en el que se movilizaban fue inmovilizado.

De acuerdo con las verificaciones realizadas por las autoridades, tres de los detenidos presentan antecedentes judiciales por hurto y tráfico de estupefacientes. Asimismo, se estableció que uno de ellos había sido capturado hace apenas un mes por porte ilegal de armas de fuego.

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¿Conexión con un homicidio?

La Policía Judicial avanza en las investigaciones para determinar si los capturados y el vehículo utilizado tendrían alguna relación con un homicidio ocurrido recientemente en la localidad de Santa Fe.