Fotos: Arsenal de fusiles, drones y granadas iba para el Guaviare a fortalecer a disidencias Farc

Caracol Radio conoció nuevas imágenes del poderoso arsenal incautado en Yumbo, Valle del Cauca, que tenía como destino el departamento del Guaviare para fortalecer las capacidades criminales de la estructura Armando Ríos, de las disidencias nFarc, de la facción de alias ‘Iván Mordisco’.

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¿Qué había en el material incautado?

En el material se observan 26 fusiles de diferentes categorías, cerca de 300 proveedores, 6.300 cartuchos de munición, alrededor de 300 granadas para ser acondicionadas en drones y 7 aeronaves no tripuladas.

De acuerdo con información de inteligencia militar, este cargamento habría salido desde la región del Naya, en zona de Buenaventura, Valle del Cauca, y buscaba llegar hasta San José del Guaviare, donde delinque la estructura Armando Ríos.

Las autoridades establecieron que el material habría sido enviado por alias ‘Marlon’, cabecilla de la estructura Jaime Martínez muerto recientemente en operaciones militares.

Además, la red pretendía aprovechar la reciente jornada electoral para mover los fusiles, drones, municiones y granadas con menor riesgo de ser detectada.

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El Ejército aseguró que este arsenal iba a ser utilizado en acciones contra la Fuerza Pública y la población civil, especialmente por el uso de drones acondicionados con granadas.

Vea las fotos de la incautación:

Arsenal de fusiles, drones y granadas iba para el Guaviare a fortalecer a disidencias Farc. Fotos: suministradas. Ampliar Arsenal de fusiles, drones y granadas iba para el Guaviare a fortalecer a disidencias Farc. Fotos: suministradas. Cerrar

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