La nueva película de ‘El proyecto de la bruja de Blair’ confirma su fecha de estreno. ¿Cuándo será?

372697 03: Heather Donahue turns the camera on herself during a harrowing five-day journey through the Black Hills Forest in the low-budget thriller "The Blair Witch Project." The film, a mock documentary, is about three students who trek into Maryland's Black Hills to shoot a documentary about a local legend, "The Blair Witch." (Photo by Artisan Entertainment / Getty Images

Este martes se ha confirmado que una nueva versión de ‘El proyecto de la bruja de Blair’ llegará a los cines el próximo otoño.

Lionsgate, productora del thriller sobrenatural, ha programado su estreno para el 24 de septiembre de 2027.

Aún no se han revelado detalles de la trama, pero Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, se ha referido a la película como una “nueva visión” que “reintroducirá este clásico del terror a una nueva generación”.

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Dylan Clark, que dio sus primeros pasos en YouTube, dirigirá la nueva película a partir de un guion de Chris Thomas Devlin, conocido por ‘La masacre de Texas’ de 2022.

‘El proyecto de la bruja de Blair’ es una película estadounidense de terror psicológico de 1999, filmada con la técnica de metraje encontrado, escrita, dirigida y editada por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez.

Se trata de un pseudodocumental de metraje encontrado en el que tres jóvenes estudiantes se adentran en los Montes Apalaches, cerca de Burkittsville, Maryland, para filmar un documental sobre un mito local conocido como la Bruja de Blair.

‘El proyecto de la bruja de Blair’ es una de las películas independientes más exitosas de todos los tiempos.

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La película fue un éxito inesperado que recaudó 248,6 millones de dólares en todo el mundo y figura constantemente entre las más aterradoras.

Dio origen a una franquicia multimedia que incluye dos secuelas, ‘El libro de las sombras’ y ‘La bruja de Blair’, además de novelas, cómics y videojuegos.

Revivió la técnica del metraje encontrado e influyó en películas de terror igualmente exitosas, como Actividad paranormal y REC de 2007 y Cloverfield de 2008.