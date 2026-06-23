🔴Panamá vs. Croacia EN VIVO: Siga el partido por el Grupo L del Mundial 2026

Ambas selecciones llegan a la segunda fecha del Mundial con la necesidad de sumar para seguir con vida.

Se juega el último partido de la segunda fecha del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el encuentro entre Panamá y Croacia, a disputarse en el BMO Field de la ciudad de Toronto, Canadá.

Ambas selecciones llegan con la necesidad de sumar con el objetivo de clasificar a los dieciseisavos de final del torneo. En la primera fecha, tanto Croacia como Panamá perdieron, por lo que hasta el momento no suman puntos en la tabla de posiciones, dominada por Inglaterra, con cuatro unidades.

Panamá llega luego de caer frente a la selección de Ghana 1-0, mientras que Croacia cayó 4-2 frente a la selección de Inglaterra. Ambos equipos buscarán sumar sus primeros tres puntos, para seguir con vida dentro de su zona y poder avanzar a la siguiente instancia.

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