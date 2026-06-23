🔴EN VIVO Inglaterra vs. Ghana: minuto a minuto y la trasnmisión del partido HOY

Los ingleses llegan impulsados por su gran debut, mientras que Ghana intentará romper una histórica barrera para mantenerse en la pelea.

Inglaterra dejó una de las mejores impresiones de la primera jornada del Mundial 2026 tras imponerse 4-2 a Croacia en un partido que resolvió gracias a una sobresaliente segunda mitad. No obstante, los dos goles recibidos antes del descanso encendieron algunas alarmas en el conjunto dirigido por Thomas Tuchel, especialmente porque sus últimos problemas defensivos también se presentaron frente a una selección africana. Aun así, el poder ofensivo de los Three Lions volvió a marcar la diferencia.

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Uno de los grandes protagonistas fue Harry Kane, quien alcanzó los diez goles en Copas del Mundo e igualó el récord histórico de Gary Lineker con la selección inglesa. Además, Inglaterra atraviesa un excelente momento de forma, con apenas una derrota en sus últimos 11 compromisos internacionales, un registro que la consolida como una de las principales candidatas a avanzar con paso firme hacia las rondas eliminatorias.

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Del otro lado estará Ghana, que consiguió una valiosa victoria por 1-0 frente a Panamá gracias a un gol en los minutos finales. El triunfo permitió a los Black Stars cortar una larga racha negativa y mantener vivas sus aspiraciones en el grupo. Sin embargo, el desafío será mucho mayor ante una de las selecciones más fuertes del torneo. La historia tampoco juega a su favor, ya que solo en una ocasión lograron ganar dos partidos de la fase de grupos en una misma Copa del Mundo y llegan después de tres derrotas consecutivas ante selecciones ubicadas entre las 20 mejores del ranking FIFA.

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