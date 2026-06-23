🔴EN VIVO Portugal vs. Uzbekistán: minuto a minuto y transmisión del partido HOY

Portugal afrontará la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 con la presión de conseguir su primera victoria. Después de un inesperado empate 1-1 frente a la República Democrática del Congo en su debut, el conjunto luso está obligado a sumar tres puntos para no complicar sus aspiraciones de terminar en el primer lugar del grupo. Aunque llegaban como uno de los grandes candidatos del torneo, sus recientes actuaciones en Copas del Mundo invitan a la cautela, ya que solo han conseguido una victoria en sus últimos cuatro encuentros mundialistas.

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A pesar de ello, los dirigidos por Roberto Martínez mantienen una destacada regularidad en el panorama internacional. Los actuales campeones de la UEFA Nations League únicamente han perdido uno de sus últimos 14 compromisos, un registro que respalda su favoritismo de cara a este encuentro. Sin embargo, saben que un nuevo tropiezo podría dejarlos en una situación muy comprometida de cara a la clasificación a los octavos de final.

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Por su parte, Uzbekistán intentará dejar atrás la derrota 3-1 sufrida ante Colombia en su estreno absoluto en una Copa del Mundo. El combinado asiático todavía conserva opciones gracias al nuevo formato del torneo, pero necesita romper una racha de tres derrotas consecutivas para mantenerse con vida. Una de las noticias positivas fue su capacidad ofensiva mostrada ante los colombianos, generando varias ocasiones de peligro y registrando el mejor dato de expectativa de gol para una selección asiática en un debut mundialista desde 1982. Ahora, buscarán dar la sorpresa frente a una Portugal que no tiene margen de error.

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