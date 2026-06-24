Lo que harán Zandra Bernal y Eduar Triana como compromisarios del Centro Democrático en el Congreso

Los congresistas boyacenses Sandra Bernal y Eduard Alexis Triana fueron designados por el Centro Democrático como compromisarios para participar en la conformación de las comisiones constitucionales y las mesas directivas del Congreso de la República que iniciará funciones el próximo 20 de julio. La decisión les otorga la responsabilidad de representar a su bancada en las negociaciones con los demás partidos políticos para definir la distribución de cargos y espacios de poder dentro del Legislativo.

La senadora electa Sandra Bernal explicó que la tarea consistirá en buscar acuerdos con otras colectividades para garantizar la participación del partido en las siete comisiones constitucionales permanentes y en las mesas directivas. Según indicó, la colectividad pretende consolidar una agenda legislativa enfocada en temas relacionados con seguridad, economía y salud, además de fortalecer la representación regional dentro del Congreso.

Por su parte, el representante Eduard Alexis Triana señaló que la Cámara de Representantes designó cuatro compromisarios para adelantar las conversaciones con las demás bancadas. El congresista boyacense aseguró que uno de los objetivos será lograr una participación significativa del Centro Democrático en los órganos de dirección del Congreso, garantizando al mismo tiempo los espacios que por ley corresponden a los partidos de oposición.

La designación ocurre pocos días después de que el Centro Democrático anunciara oficialmente su decisión de declararse partido de gobierno y respaldar la administración del presidente electo Abelardo de la Espriella. Las reuniones entre compromisarios de las distintas colectividades comenzarán el próximo 8 de julio, fecha en la que se iniciará la construcción de los acuerdos políticos para el nuevo periodo legislativo.