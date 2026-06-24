Senador boyacense John Amaya plantea oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella

El senador electo John Amaya Rodríguez, aseguró que hará oposición al gobierno de De la Espriella.

Tunja

Tras la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia, el senador boyacense John Amaya Rodríguez, integrante del Partido Alianza Verde, anticipó que la colectividad podría asumir una posición de oposición o independencia frente al nuevo Gobierno Nacional, aunque la decisión definitiva será tomada de manera conjunta por la dirección del partido.

El dirigente político reconoció la derrota electoral de la Alianza Verde, que respaldó la candidatura de Iván Cepeda, y afirmó que ahora el reto será ejercer control político y velar por la continuidad de las políticas sociales impulsadas durante el gobierno saliente.

“Yo personalmente creería que nosotros deberíamos hacer oposición al gobierno, porque representa muchas de las cosas contrarias a lo que hemos defendido históricamente. Vamos a estar vigilantes para que los avances sociales logrados en estos años se mantengan”, manifestó Amaya.

El senador electo explicó que la colectividad analizará en los próximos días cuál será su postura oficial frente al nuevo Ejecutivo. Entre las posibilidades están declararse partido independiente o asumir formalmente la oposición.

Mientras se adopta una decisión definitiva, el congresista aseguró que la prioridad será proteger las conquistas alcanzadas en sectores como la educación pública, los derechos sociales y las políticas ambientales.

Amaya destacó que muchas de las iniciativas impulsadas durante los últimos años son resultado de luchas históricas de diversos sectores ciudadanos y advirtió que la Alianza Verde hará seguimiento a cualquier reforma que pueda afectar esos avances.

“Hay logros que no son de ahora, sino de décadas de trabajo. La educación gratuita, por ejemplo, ha sido una lucha de muchos años y estaremos atentos para que no se retroceda ni se permita que la universidad pública vuelva a convertirse en un escenario de lucro”, señaló.

Reconoce la derrota y el respaldo de Boyacá a De la Espriella

Amaya también hizo un llamado a respetar el resultado electoral y reconoció que en Boyacá la mayoría de los ciudadanos respaldó la candidatura de Abelardo de la Espriella.

“Tomamos la decisión de acompañar a Iván Cepeda y fuimos derrotados. Eso hay que entenderlo. También debemos escuchar las razones por las cuales los boyacenses votaron por Abelardo de la Espriella, porque fueron mayoría y esa es una realidad democrática que respetamos”, expresó.

El senador electo señaló que, independientemente de la posición que adopte la Alianza Verde frente al nuevo gobierno, su compromiso seguirá siendo trabajar por los intereses de Boyacá desde el Congreso de la República, especialmente en temas relacionados con el medio ambiente, la educación y el desarrollo del sector campesino.

Defensa de los páramos y del campesinado

El legislador boyacense aseguró que dos de los temas que marcarán su trabajo en el Congreso serán la protección ambiental y la defensa del sector rural, especialmente ante algunas propuestas que podrían surgir desde el nuevo Gobierno Nacional.

En ese sentido, reiteró su compromiso con la conservación de los páramos y ecosistemas estratégicos del departamento, considerados fundamentales para la seguridad hídrica del país.

“Seguiremos defendiendo nuestro medio ambiente, seguiremos defendiendo los páramos, que son el tesoro más preciado que tenemos los boyacenses, y también al campesinado, que es una de las principales razones por las que hago política”, afirmó.