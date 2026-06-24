Golpe al microtráfico en Sogamoso: capturan a 13 presuntos integrantes de “Los Cletos”

Según la investigación, la organización obtenía ingresos cercanos a los $80 millones mensuales por la venta de estupefacientes en el centro de Sogamoso.

Sogamoso

Un operativo de las autoridades permitió la desarticulación de la organización delincuencial conocida como “Los Cletos”, señalada de dedicarse a la comercialización de estupefacientes en diferentes sectores del centro de Sogamoso.

La acción fue desarrollada por unidades de la Seccional de Investigación Judicial (SIJIN) y el Sistema de Información Policial (SIPOL), que adelantaron 14 diligencias de registro y allanamiento en distintos puntos del municipio. Como resultado, fueron capturadas 13 personas, nueve de ellas mediante orden judicial y cuatro en flagrancia, quienes deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Según las investigaciones, la estructura criminal operaba principalmente en los alrededores de la Terminal de Transporte, la plaza de mercado minorista Sogabastos y la ribera del río Monquirá, donde presuntamente distribuía sustancias ilícitas mediante puntos fijos de venta y entregas a domicilio coordinadas a través de aplicaciones de mensajería.

Las autoridades indicaron que “Los Cletos” obtenía ingresos cercanos a los 80 millones de pesos mensuales producto de esta actividad ilegal.

Durante los allanamientos, los uniformados incautaron 14.036.000 pesos en efectivo, más de 10 kilogramos de marihuana, 322 gramos de base de coca, dos armas traumáticas tipo pistola, nueve teléfonos celulares y una motocicleta.

El secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Sogamoso, Alexander Merchán, destacó la importancia del resultado operativo y aseguró que se trata de un golpe significativo contra el tráfico de estupefacientes en la ciudad.

“Este es el resultado de un trabajo articulado que nos permite avanzar en la construcción de una ciudad más segura y, especialmente, en la recuperación de los espacios para la ciudadanía”, afirmó.

También señaló además que estos resultados contribuyen al propósito de recuperar la ribera del río Monquirá como un espacio para la recreación y el deporte.

“Hoy tenemos el firme propósito de recuperar el río Monquirá como un espacio de encuentro para las familias, la actividad física y el deporte. Por ello, avanzamos en la construcción del Parque Lineal del Río Monquirá, y estos contundentes resultados en seguridad nos acercan al cumplimiento de ese objetivo”, indicó.

En desarrollo de las audiencias concentradas de legalización de captura e imputación de cargos, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a 10 de los capturados, quienes aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía. Entre tanto, las tres personas restantes no aceptaron los cargos y continuarán vinculadas al proceso judicial sin medida privativa de la libertad.