Antioquia activó plan de prevención ante los efectos de la llegada del fenómeno de El Niño

Antioquia

La Gobernación de Antioquia presentó el Plan Integral de Preparación, Alistamiento y Respuesta ante el Fenómeno de El Niño 2026-2027, una estrategia que busca anticiparse a los efectos de la temporada seca y reducir los riesgos asociados a la escasez de agua, los incendios forestales y las afectaciones en distintos sectores del departamento.

La hoja de ruta fue socializada y aprobada durante el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, liderado por el DAGRAN, y reúne a entidades departamentales, organismos de socorro, autoridades ambientales, empresas de servicios públicos y consejos municipales y distritales de gestión del riesgo.

El plan contempla acciones preventivas para enfrentar escenarios como el déficit hídrico, los incendios forestales, las afectaciones al sector agropecuario y posibles interrupciones en servicios esenciales derivados de la variabilidad climática.

“Se trata de todas las actividades y la articulación que se viene haciendo desde el departamento de Antioquia, con el plan integral de atención del fenómeno del Niño. Hoy le continuamos aportando al departamento de Antioquia en acciones no solamente articuladas, sino acciones efectivas en todo el territorio antioqueño”, indicó la directora del Dagran, Vanessa Paredes.

Alerta por riesgo y medidas de prevención

Un estudio sobre la susceptibilidad, amenaza, vulnerabilidad y riesgo por incendios forestales en Antioquia determinó que, en los últimos 29 años, el departamento ha registrado dos temporadas críticas: una de mayor incidencia entre diciembre y abril, y otra de menor intensidad entre julio y septiembre.

Como parte de las medidas implementadas, la administración departamental entregó equipos para la atención de emergencias, puso en funcionamiento tres camiones cisterna en los municipios de San Rafael, Sopetrán y Copacabana, y entregó nueve reservorios de agua a comunidades indígenas de San Pedro de Urabá.

Asimismo, la Secretaría de Salud e Inclusión Social activó brigadas de salud a través del programa aéreo social de la Gobernación en municipios de difícil acceso como Murindó, Dabeiba y Urrao, con el propósito de fortalecer los esquemas de vacunación y las acciones de prevención y control de vectores.

La estrategia también contempla el fortalecimiento del Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia, el seguimiento permanente a boletines técnicos y escenarios de riesgo, la protección de ecosistemas, medidas de salud pública, apoyo a los productores agropecuarios y campañas dirigidas a la ciudadanía para promover el ahorro de agua y energía.