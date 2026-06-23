Más de $1.500 millones fueron robados de una entidad bancaria en el norte del Cauca

Caloto, Cauca

Un millonario hurto se registró en el municipio de Caloto, norte del Cauca, donde delincuentes ingresaron a la sede del banco BBVA y se llevaron una suma superior a los 1.500 millones de pesos.

De acuerdo con el Departamento de Policía Cauca, el hecho ocurrió en el perímetro urbano, donde los responsables utilizaron la modalidad de “ventosa”, abriendo un orificio en una pared colindante con la Oficina de Agricultura y Ambiente para acceder a las instalaciones.

Durante la verificación, las autoridades evidenciaron graves daños en la infraestructura de la entidad financiera, así como la afectación de los sistemas de seguridad y la caja fuerte.

De manera preliminar, se estableció que fueron sustraídos 1.526 millones de pesos, cifra que será confirmada dentro del proceso investigativo.

El secretario de Gobierno de Caloto, Cristian Camilo Cuenca, rechazó el hecho y anunció el refuerzo de las medidas de seguridad en el municipio.

“Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo se presentó este hurto en el banco BBVA. Desde la Alcaldía realizamos un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación y fortalecer la vigilancia en las entidades bancarias”, señaló el funcionario.

Tras la denuncia, el CTI de la Fiscalía y la Policía realizaron la inspección del lugar y recolectaron material probatorio para ubicar y capturar a los responsables del millonario robo.

Hasta el momento, el hurto no ha sido atribuido a ningún grupo armado y la entidad financiera no se ha pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido.