Air-e argumenta incremento tarifario por Fenómeno de El Niño y precios en bolsa

La empresa Air-e Intervenida informó que las variaciones en el Costo Unitario de prestación del servicio (CU), que se verán reflejadas en las facturas de energía correspondientes al mes de julio, obedecen al incremento en los costos de generación derivado de los altos precios de la energía en bolsa como consecuencia del fenómeno de El Niño.

Según Air-e Intervenida, durante los últimos meses el sistema eléctrico colombiano ha enfrentado las consecuencias del fenómeno de El Niño, una situación que históricamente genera presiones sobre la disponibilidad de los recursos destinados a la generación de energía y, por consiguiente, incrementa sus costos.

A este panorama se suma el aumento de la demanda de energía en el país, impulsado por las altas temperaturas registradas en distintas regiones de Colombia, lo que ha elevado el consumo de electricidad en hogares, comercios e industrias. Este mayor requerimiento energético ha impactado los precios del mercado y ha generado un incremento en los costos de compra para las empresas comercializadoras.

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La compañía reiteró que los ajustes observados en el costo del servicio no corresponden a decisiones unilaterales de Air-e Intervenida, sino a la aplicación de las fórmulas regulatorias vigentes y a las condiciones del mercado eléctrico nacional, de obligatorio cumplimiento para todos los agentes del sector.

Pese a este escenario, la empresa aseguró que mantiene una de las tarifas más competitivas del país. Actualmente, el Costo Unitario se ubica en $840,15 por kilovatio hora (kWh), cifra que continúa por debajo del promedio nacional registrado entre los diferentes comercializadores de energía.

Asimismo, destacó que, como resultado de las disposiciones legales y regulatorias, el incremento tarifario tiene un impacto favorable para los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2, debido a que permite aumentar el porcentaje de subsidio aplicado sobre el consumo de subsistencia, establecido en 173 kWh y 184 kWh para los barrios subnormales.

En consecuencia, los usuarios de estos estratos atendidos por Air-e Intervenida registrarán incrementos mínimos en sus facturas para ese rango de consumo, equivalentes únicamente a la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que para este periodo corresponde al 0,47 %.