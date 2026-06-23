Una de las 10 novias del Mundial 2026 es colombiana: Conozca aquí la historia de Verónica Soto

Verónica Soto, la colombiana que se hizo reconocida a nivel mundial gracias a las fotografías que le fueron tomadas en medio del partido Colombia vs. Uzbekistán por la Copa Mundial de la FIFA 2026, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio para hablar sobre cómo ha sido su experiencia en el torneo mundialista.

Luego de hacerse virales las fotos de la hincha de la ‘Tricolor’, la colombiana fue añadida a la lista conocida como ‘Las novias del mundial’, de la cual hacen parte reconocidas figuras del deporte, así como esposas y novias de futbolistas, fanáticas de otras selecciones, entre otras personas.

¿Quién es Verónica Soto? La colombiana que hace parte de las ‘Novias del Mundial 2026’

Verónica Soto es una joven colombiana nacida en Montería, Córdoba, y criada en su niñez en el municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba. Es ingeniera civil, especialista en mercadeo y empresaria.

Actualmente, cuenta con 224 mil seguidores en Instagram, donde comparte contenido relacionado con su vida y su apoyo a la Selección Colombia. Su popularidad ha crecido por su carisma y estilo al acompañar a la “Tricolor” en el Mundial. Se ha convertido en una figura viral asociada al ambiente futbolístico del torneo.

¿Quién elige a las novias del Mundial 2026?

La joven empresaria, al ser cuestionada sobre cómo fue que ingresó al grupo de las novias del mundial, contó que ella no realizó ningún proceso, sino que son los aficionados los que escogen a las personas que harán parte de dicha lista, aclarando que todo comenzó al momento en el que se publicaron las fotos de ella alentando a la selección Colombia.

“Los fanáticos son quienes escogen, obviamente, las novias del Mundial, pero todo empezó cuando ya iba entrando. De una vez, colombiana, colombiana, foto, (...) entonces como con un poco de miedo, pero a la vez yo dije, no, de una, claro que sí, y yo: foto, foto por acá, foto por allá (...) ya estaba fuera, hice fotos, hice video, hice contenido, cuando entro ya a la cancha, al estadio, entonces ya es cuando todos los fotógrafos me piden fotos (...) ahí es cuando ya me empiezan a decir, eres la novia del mundial”, aclaró.

¿Quién diseñó el vestuario con el que Verónica Soto salió en las fotos virales del mundial?

Uno de los aspectos que más se destacó de la colombiana fue el vestuario que llevaba el día del partido de ‘Tricolor’. Al ser consultada sobre quién diseñó la blusa con la que fue a apoyar a la selección Colombia, Soto aclaró que dicha prenda proviene de un emprendimiento de la región de Montería, de donde es oriunda.

“Fue un diseño de una emprendedora de Cereté (Montería). Entonces me lo hizo, me lo realizó; yo quería algo como diferente, yo tengo la camiseta de la selección, pero yo quería algo como de emprendedores, de flecos de la selección, un diseño cordobés, entonces fue de una vez”.

¿En cuántos partidos estará presente Verónica Soto en el Mundial 2026?

Actualmente, la joven ya se encuentra en Colombia nuevamente. De su experiencia en el torneo mundialista, Soto indicó que desde el inicio los anfitriones la hicieron sentir como en casa y no descartó la posibilidad de, si Colombia avanza hacia las instancias finales del torneo, regresar a suelo norteamericano para volver a apoyar a la tricolor desde los estadios.

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