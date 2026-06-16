Montería y Colombia: ganadoras del Reinado Nacional e Internacional de la Ganadería. Foto: prensa Alcaldía de Montería.

Montería

Montería se queda con la primera corona del Reinado Nacional de la Ganadería que conmemoró 56 años de historia. La ganadora es la joven Isabella Patrouilleau López, quien cautivó al público y al jurado calificador durante los días de competencia real.

Tras el triunfo, la administración municipal destacó que “la ciudad de Montería vive un momento histórico y de profundo orgullo con la coronación de Isabella Patrouilleau López como Reina Nacional de la Ganadería 2026, un reconocimiento que exalta no solo su belleza y elegancia, sino también su carisma, preparación, autenticidad y amor por sus raíces. Isabella además hace historia al convertirse en la primera reina de las Fiestas del Río que es coronada como la soberana nacional de la Ganadería”.

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Frente a lo indicado, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, manifestó que “hoy Montería celebra mucho más que una corona. Celebramos el talento, la disciplina, la sencillez y la capacidad de una joven que ha sabido representar con orgullo lo mejor de nuestra gente. Isabella llevó en su corazón el nombre de Montería y hoy recibe el reconocimiento que merece por su dedicación, su preparación y su autenticidad”.

Isabella Patrouilleau López, representará a Colombia el próximo año en el Reinado Nacional e Internacional de la Ganadería.

Antioquia se quedó con el virreinato del Reinado Nacional de la Ganadería, mientras que Córdoba fue elegida primera princesa.

Reinado Internacional de la Ganadería:

El Reinado Internacional de la Ganadería llegó a la versión 16 en este 2026, cuando la representante de Colombia, Einy Yurany González Garibello, logró defender el título y quedarse con la corona del certamen. González Garibello representó el año anterior al departamento del Meta.

La virreina en esta versión internacional fue la señorita Panamá, Celeste Isabel Díaz. Mientras que la primera princesa fue Uruguay, Romina Aldabe.