Estos son TODOS los goles de Colombia en mundiales de fútbol: ¿Cuál ha sido el más importante?

Estos son TODOS los goles de Colombia en mundiales de fútbol: ¿Quiénes son los máximos goleadores? Getty Images

La Selección Colombia ha tejido paso a paso su propia historia en un continente en el que conviven algunos de los países que han comandado la práctica del fútbol desde los albores de la Copa Jules Rimet, antecesora del Mundial de la FIFA.

Le podría interesar: Estas son las máximas goleadas en la historia del Mundial: ¿Alemania entró con el 7-1 a Curazao?

En 2026, Colombia compite en su séptima Copa del Mundo, a más de sesenta años de su primera participación en Chile 1962. Desde entonces, han sido varias generaciones las que han marcado a un país y a una hinchada con su entrega y sus 35 goles conseguidos hasta ahora en el campeonato más importante del fútbol.

¿Cuál fue el primer gol de Colombia en mundiales?

Aunque no empezó a la par de selecciones como Brasil, Uruguay o Argentina en los mundiales, Colombia llegó pisando fuerte en su primera copa: Chile 1962.

Lea también: Pékerman y un conmovedor encuentro con los jugadores de la Selección Colombia en el Mundial 2026

En esa edición, la Selección Colombia logró su primer gol como debutante por parte del defensor Francisco ‘Cobo’ Zuluaga, de tiro penal, un 30 de mayo hace más de 64 años.

Zuluaga le marcó a Uruguay, que ya sabía lo que era ser campeona del mundo en más de una ocasión. Aunque el partido terminó siendo remontado por los ‘charrúas’ (2-1), el gol de Colombia fue una declaración de intenciones para el futuro de todo un país en el deporte rey.

Menos de una semana después, el 3 de junio, Colombia ratificó que llegaba a los mundiales a competir, logrando de nuevo empotrarse en la historia con un 4-4 ante otro equipo de peso: la Unión Soviética de Lev Yashin.

En ese mismo partido, el barranquillero Marcos Coll se convirtió en el primer y único anotador de un gol olímpico en la competencia mundialista.

Las generaciones doradas de la Selección Colombia

Luego del debut en Chile, Colombia esperó un lapso extenso hasta 1990 en Italia, cuando comenzó la gesta de la generación dorada que tuvo a figuras como Freddy Rincón, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y Bernardo Redín, entre muchos otros.

Fueron tres mundiales seguidos (1990, 1994 y 1998) en los que, aunque la expectativa superó a la realidad, los goles importantes siempre se hicieron presentes, como en el épico 1-1 ante la encumbrada selección de Alemania Occidental en 1990.

Freddy Rincón celebra su gol ante Alemania en el Mundial de Italia 1990. Getty Images / United Archives Ampliar Freddy Rincón celebra su gol ante Alemania en el Mundial de Italia 1990. Getty Images / United Archives Cerrar

Como suele suceder con Colombia, un tiempo más tuvo que pasar entre 1998 y 2014 para que un nuevo grupo de jugadores encabezara el regreso de la ‘Tricolor’ al Mundial.

En este periodo, que aún tiene a figuras como James Rodríguez y David Ospina vigentes, Colombia llegó más lejos que nunca y marcó más goles que en todos los mundiales anteriores. Uno de ellos, el de James ante Uruguay, distinguido con el premio Puskás al mejor gol del 2014.

Gol de James Rodríguez ante Uruguay en el Mundial de Brasil 2014. Getty Images / Julian Finney Ampliar Gol de James Rodríguez ante Uruguay en el Mundial de Brasil 2014. Getty Images / Julian Finney Cerrar

Listados de todos los goles de Colombia en la Copa del Mundo

Este es el listado completo de todos los goles de Colombia en los mundiales hasta el momento:

Chile 1962 (5 goles)

Francisco Zuluaga: Un gol contra Uruguay (derrota 1-2)

Un gol contra Uruguay (derrota 1-2) Germán Aceros, Marcos Coll, Antonio Rada y Marino Klinger: Un gol cada uno contra Unión Soviética (empate 4-4)

Italia 1990 (4 goles)

Bernardo Redín (2): Un gol contra Emiratos Árabes (victoria 2-0) y un gol contra Camerún en octavos de final (derrota en prórroga 1-2).

Un gol contra Emiratos Árabes (victoria 2-0) y un gol contra Camerún en octavos de final (derrota en prórroga 1-2). Freddy Rincón: Un gol contra Alemania Occidental (empate 1-1).

Un gol contra Alemania Occidental (empate 1-1). Carlos Valderrama: Un gol contra Emiratos Árabes Unidos.

EE. UU. 1994 (4 goles)

Adolfo Valencia: Un gol contra Rumania (derrota 1-3) y uno contra Estados Unidos (derrota 1-2).

Un gol contra Rumania (derrota 1-3) y uno contra Estados Unidos (derrota 1-2). Hernán Gaviria y Harold Lozano: Anotaron sendos goles contra Suiza (victoria 2-0).

Francia 1998 (Un gol)

Léider Preciado: Un gol contra Túnez (victoria 1-0).

Brasil 2014 (12 goles)

James Rodríguez (6): Un gol contra Grecia (victoria 3-0); uno ante Japón (victoria 4-1); uno contra Costa de Marfil (victoria 2-1); dos contra Uruguay (victoria 2-0 en octavos); y uno a Brasil (derrota 1-2 en cuartos de final).

Un gol contra Grecia (victoria 3-0); uno ante Japón (victoria 4-1); uno contra Costa de Marfil (victoria 2-1); dos contra Uruguay (victoria 2-0 en octavos); y uno a Brasil (derrota 1-2 en cuartos de final). Jackson Martínez: Dos goles contra Japón (victoria 4-1).

Dos goles contra Japón (victoria 4-1). Teófilo Gutiérrez: Un gol contra Grecia (3-0).

Un gol contra Grecia (3-0). Juan Fernando Quintero: Un gol contra Costa de Margil (2-1).

Un gol contra Costa de Margil (2-1). Juan Guillermo Cuadrado: Un gol contra Japón (4-1).

Un gol contra Japón (4-1). Pablo Armero: Un gol a Grecia (3-0).

Rusia 2018 (6 goles)

Yerry Mina (3): Uno contra Polonia (3-0); uno a Senegal (1-0); y un gol a Inglaterra en octavos (empate 1-1 en prórroga y derrota en penales).

Uno contra Polonia (3-0); uno a Senegal (1-0); y un gol a Inglaterra en octavos (empate 1-1 en prórroga y derrota en penales). Radamel Falcao y Juan Guillermo Cuadrado: Un gol cada uno contra Polonia (3-0).

Un gol cada uno contra Polonia (3-0). Juan Fernando Quintero: Un gol a Japón (derrota 1-2).

Estados Unidos, México y Canadá 2026 (3 goles hasta el momento)

Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz: Un gol cada uno ante Uzbekistán (3-1).

Estos son TODOS los goles de Colombia en mundiales de fútbol: ¿Cuál ha sido el más importante? Sofascore Ampliar Estos son TODOS los goles de Colombia en mundiales de fútbol: ¿Cuál ha sido el más importante? Sofascore Cerrar

Consulte aquí todos los datos y estadísticas de la Selección Colombia en el Mundial 2026.

¿Cuál ha sido el gol más importante de Colombia en Mundiales?

La consideración del gol más importante de Colombia en mundiales de fútbol puede variar dependiendo del criterio principal que se tenga en cuenta. En ese sentido, hay tres goles fundamentales en la historia mundialista de Colombia:

El gol olímpico de Marcos Coll ante la URSS: Porque al ser un gol olímpico representa un logro único y que lleva más de 60 años sin ser repetido.

Porque al ser un gol olímpico representa un logro único y que lleva más de 60 años sin ser repetido. El empate de Freddy Rincón a Alemania: Marcó el despertar de una generación y el resultado más importante frente a un campeón del mundo.

Marcó el despertar de una generación y el resultado más importante frente a un campeón del mundo. El golazo de James Rodríguez ante Uruguay: Además de su dificultad técnica y de ser premio Puskás, definió el paso de Colombia hasta la fase más avanzada en la que ha logrado estar.

¿Cuándo juega Colombia en el Mundial 2026 y cómo seguir los partidos EN VIVO?

Los próximos partidos de Colombia en el Mundial 2026 son:

Colombia vs. Congo RD.: Martes 23 de junio a las 9:00 p. m. en el estadio Akron de Guadalajara.

Martes 23 de junio a las 9:00 p. m. en el estadio Akron de Guadalajara. Colombia vs. Portugal: Viernes 27 de junio a las 6:30 p. m. en el Hard Rock Stadium de Miami.

Usted podrá seguir los partidos de Colombia en el Mundial 2026 EN VIVO por la señal del ‘Fenómeno del Fútbol’ de Caracol Radio, y el minuto a minuto en la sección de deportes en la página web de este mismo medio.

Si lo prefiere, puede ver el partido de Colombia en directo por medio de las señales de DirecTV, Caracol TV, RCN, Win Sports y Disney +.