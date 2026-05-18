Atención, Colombia: Congo presentó sus 26 convocados al Mundial, con jugadores de la Premier League

La Selección de Congo logró una clasificación histórica al Mundial 2026 luego de superar mediante la vía del repechaje a Jamaica, gracias a un solitario gol de Axel Tuanzebe al minuto 100 en Guadalajara. Esta será su segunda participación en una Copa del Mundo, tras hacer parte de Alemania 1974, bajo el nombre de Zaire.

El entrenador francés, Sébastien Desabre, presentó este lunes la lista de 26 jugadores convocados a la Copa del Mundo. En ella, resaltan los nombres de futbolistas que hacen parte de equipos de la Premier League, como el caso de Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Noah Sadiki (Sunderland) y el delantero del Newcastle Yoane Wissa.

Pero no son solo los jugadores que militan en el fútbol inglés los que hacen resaltar este interesante equipo africano, pus también hay nombres reconocidos como el del delantero del Real Betis de España, Cedric Bakambú; Joris Kayembe, de Genk de Bélgica; Arthur Masuaku, del Lens de Francia o Théo Bongonda, del Spartak Moscú de Rusia, y quien es uno de los referentes.

Una de las grandes novedades radica en el no llamado del delantero del Eintracht Frankfurt de Alemania, Arnaud Kalimuendo, quien estaba tratando de ser convencido por parte de la Federación de ese país para representar a Congo en el Mundial.

Esta es la convocatoria de Congo para el Mundial

Arqueros: Timothy Fayulu (Noah, Armenia), Lionel Mpasi (Le Havre, Francia), Mattieu Epolo (Standard Lieja, Bélgica)

Defensas: Aaron Wan-Bissaka (West Ham, Inglaterra), Gedeon Kalulu (Aris, Grecia), Chancel Mbemba (Lille, Francia), Steve Kapuadi (Widzew Łódź, Polonia), Axel Tuanzebe (Burnley, Inglaterra), Dylan Batubinsika (Larisa, Grecia), Arthur Masuaku (Lens, Francia), Joris Kayembe (Genk, Bélgica).

Volantes: Smuel Moutoussame (Atromitos, Grecia), Ngal’ayel Mukau (Lille, Francia), Gael Kakuta (Larissa, Grecia), Charles Pickel (Espanyol, España), Noah Sadiki (Sunderlan, Inglaterra).

Delanteros: Théo Bongonda (Spartak Moscú, Rusia), Nathanael Mbuku (Montpellier, Francia), Cedirk Bakambú (Real Betis, España), Simon Banza (Al-Jazira, Abu Dabi), Fiston Mayele (Pyramids, Egipto), Brian Cipenga (Castellón, España), Yoane Wissa (Newcastle, Inglaterra), Meschack Elia (Alanyaspor, Turquía).