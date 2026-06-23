Los récords que busca Colombia contra Congo por el Mundial: James Rodríguez, Juanfer Quintero y más

La Selección Colombia afrontará un partido trascendental este miércoles frente a la República Democrática del Congo por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Más allá de la importancia deportiva de conseguir una victoria que acerque la clasificación a los octavos de final, varios de los referentes del equipo de Néstor Lorenzo tienen la oportunidad de seguir escribiendo su nombre en la historia del fútbol colombiano.

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Uno de los protagonistas será James Rodríguez. El capitán de la ‘Tricolor’ podría convertirse en el futbolista con más partidos disputados en la historia de Colombia en los Mundiales. De sumar minutos ante la selección africana, alcanzará las 10 presencias mundialistas, igualando el récord que actualmente comparten Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y Freddy Rincón.

Los récords que alcanzaría James Rodríguez

El legado de James en las Copas del Mundo es indiscutible. En Brasil 2014 disputó los cinco partidos de Colombia y se consagró como el máximo goleador del torneo con seis anotaciones, dejando para la historia su doblete ante Uruguay y el gol que posteriormente recibiría el Premio Puskás. En Rusia 2018, pese a las molestias físicas, logró aportar dos asistencias frente a Polonia.

Además, el mediocampista tiene otra marca al alcance. Si consigue una asistencia frente a la RD Congo, igualará a Juan Cuadrado como el único colombiano en registrar más asistencias en todas ediciones de la Copa del Mundo que ha jugado Colombia.

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James Rodríguez puede romper el récord de más partidos jugados en la historia de los Mundiales con la Selección Colombia al llegar a 10 presencias, igualando la marca de Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y Freddy Rincón.

Mundial de Brasil 2014 (5 partidos). En este torneo jugó todos los compromisos posibles de Colombia y anotó en cada uno de ellos, consagrándose como el Bota de Oro del certamen con 6 goles. Colombia 3-0 Grecia (Fase de grupos), Colombia 2-1 Costa de Marfil (Fase de grupos), Colombia 4-1 Japón (Fase de grupos), Colombia 2-0 Uruguay (Octavos de final), (Incluye el doblete y el famoso gol ganador del Premio Puskás)Colombia 1-2 Brasil (Cuartos de final).

Mundial de Rusia 2018 (3 partidos).Llegó con molestias físicas, lo que limitó sus minutos en cancha, pero aun así logró aportar 2 asistencias claves frente a Polonia. Colombia 1-2 Japón (Fase de grupos)Colombia 3-0 Polonia (Fase de grupos)Colombia 0-1 Senegal (Fase de grupos) (Salió sustituido por lesión en el primer tiempo).

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El récord que alcanzaría Juan Fernando Quintero

Por su parte, Juan Fernando Quintero también podría alcanzar un registro sin precedentes. El volante antioqueño tiene la oportunidad de convertirse en el primer jugador en la historia de la Selección Colombia en anotar goles en tres Mundiales distintos. Su recorrido mundialista comenzó en Brasil 2014, cuando marcó ante Costa de Marfil, y continuó en Rusia 2018 con un recordado gol de tiro libre frente a Japón.

Con su presencia en el Mundial 2026, Juanfer ya ingresó al selecto grupo de futbolistas colombianos que han disputado tres Copas del Mundo. Ahora buscará un nuevo capítulo en su trayectoria con una anotación que lo dejaría en solitario en los libros de récords de la selección nacional.

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Más récords de la Selección Colombia

El compromiso también representa una oportunidad para ampliar el dominio histórico de Colombia frente a las selecciones africanas en los Mundiales. En caso de vencer a la República Democrática del Congo , la ‘Tricolor’ sumará su cuarta victoria ante rivales del continente africano, luego de los triunfos obtenidos frente a Túnez en Francia 1998, Costa de Marfil en Brasil 2014 y Senegal en Rusia 2018.