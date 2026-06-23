Presidente Petro y jefe del Senado cruzan mensajes por ley de energía nuclear

El presidente Gustavo Petro afirmó que la ley de energía nuclear, aprobada por el Congreso, aún no ha podido ser sancionada debido a que falta la firma del presidente del Senado entre los requisitos necesarios para culminar el trámite legislativo.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario señaló que su Gobierno logró obtener tres de las firmas requeridas, pero aseguró que aún no cuenta con la del presidente del Senado. Según Petro, funcionarios intentaron localizarlo incluso durante el periodo de vacaciones legislativas, teniendo en cuenta que el próximo 20 de julio se instalará una nueva legislatura.

En su publicación, el jefe de Estado manifestó que desconoce las razones por las cuales la firma aún no se ha producido.

Asimismo, relacionó este hecho con otras discusiones sobre soberanía tecnológica, seguridad de los sistemas de escrutinio electoral y proyectos de infraestructura tecnológica impulsados por su administración.

Petro también defendió la importancia de la ley de energía nuclear para el país, argumentando que permitiría fortalecer la transición energética y contribuir a los esfuerzos de descarbonización en América Latina y el continente.

Frente a estas declaraciones, el presidente del Senado respondió mediante la misma red social y aseguró que el jefe del Legislativo no es un funcionario subordinado al Gobierno nacional ni está obligado a actuar bajo las urgencias del Ejecutivo.

El congresista afirmó que cumplirá con sus obligaciones dentro de las competencias de su cargo y destacó que el Congreso cuenta con autonomía constitucional frente a las demás ramas del poder público.

Además, señaló que durante la actual legislatura le correspondió sancionar algunas leyes debido a que el Gobierno dejó vencer los términos constitucionales para hacerlo.

Entre los ejemplos mencionó la ley que creó el Fondo de Emprendimiento de Cafés Especiales y la Ley 2540 de 2025 sobre arbitraje en procesos ejecutivos.

En su respuesta, el presidente del Senado sostuvo que nunca utilizó las redes sociales para exigir actuaciones al presidente de la República y pidió respeto por la separación de poderes y la dignidad institucional del Congreso.

El intercambio de mensajes se produce en medio de las discusiones sobre la sanción de la ley de energía nuclear y a pocas semanas de la instalación de una nueva legislatura en el Congreso de la República.