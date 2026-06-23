Precio del dólar en Venezuela para HOY 23 de junio: nueva variación al alza

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este martes 23 de junio el dólar se cotiza en $617,63880000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una ligera alza con respecto al precio que se manejó en el cierre del día anterior, lunes 22 de junio, cuando el precio se situó en los $612,43320000 bolívares (VES).

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El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié en cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy martes 23 de junio.

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estas también experimentaron variaciones en la cotización de este martes 23 de junio en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 706,91848854 bolívares.

: 706,91848854 bolívares. Yuan chino : 91,17785651 bolívares.

: 91,17785651 bolívares. Lira turca : 13,29430528 bolívares.

: 13,29430528 bolívares. Rublo ruso: 8,36460110 bolívares.

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¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este martes 23 de junio?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este martes 23 de junio. Estos son:

Banco Nacional de Crédito : 612,3919 para compra - 622,4097 para venta.

: 612,3919 para compra - 622,4097 para venta. N58 Banco Digital : 607,3919 para compra - 607,5000 para venta.

: 607,3919 para compra - 607,5000 para venta. R4 : 676,3370 para compra - 789,4885 para venta.

: 676,3370 para compra - 789,4885 para venta. Banco Plaza : 713,3775 para compra - - para venta.

: 713,3775 para compra - - para venta. Banesco : 612,9228 para compra - 614,8627 para venta.

: 612,9228 para compra - 614,8627 para venta. Otras instituciones: 719,9722 para compra - 694,6310 para venta.

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