Ecuador y Estados Unidos lanzan plan para reforzar seguridad en frontera con Colombia

Ambos gobiernos firmaron la Carta de Implementación de la estrategia “Frontera Segura” con la que se combatirá amenazas como narcotráfico y que se aplicará primero en la frontera norte de Ecuador. (Foto: Caracol Radio / Getty )

Ecuador y Estados Unidos firmaron en Quito, una Carta de Implementación para poner en marcha la ‘Estrategia Frontera Segura’, una iniciativa de cooperación bilateral orientada a reforzar la seguridad fronteriza que se implementará primero en la frontera norte con Colombia y aspira a replicarse en otras zonas del país.

El acuerdo fue firmado por el Gobierno estadounidense, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.

Le interesa: Europa vive una nueva ola de calor, la segunda en menos de un mes

Además, según detallaron desde la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, la estrategia contempla:

Asistencia técnica

Capacitación

Equipamiento

Intercambio de buenas prácticas

Coordinación operativa para mejorar la prevención, detección y respuesta ante amenazas

Se plantea que la aplicación será en zonas fronterizas, rutas terrestres, marítimas y aéreas.

Lawrence Petroni, jefe de misión de Estados Unidos en Ecuador, señaló durante la firma que la carta constituye una herramienta estratégica para enfrentar amenazas que ‘no respetan fronteras’ y afectan a la ‘seguridad de los ciudadanos’.

El ministro del Interior, John Reimberg, destacó por su parte que las fronteras son ‘la primera línea de seguridad de una nación’ y señaló que la suscripción del proyecto representa un paso significativo para construir ‘soluciones sostenibles’ frente a fenómenos criminales que ‘no reconocen límites geográficos’.

Colombia, el gran enfoque

Reimberg añadió que el plan piloto comenzará en la provincia andina de Carchi, fronteriza con Colombia, y que el proyecto se desarrollará con una visión de largo plazo, durante los próximos dos años, para construir ‘un modelo integral que pueda convertirse en una referencia para otras zonas estratégicas de Ecuador’.

Desde la Embajada de Estados Unidos en Ecuador recalcaron que este proyecto ‘responde a necesidades operativas previamente identificadas en materia de seguridad fronteriza y no guarda relación con los actuales procesos electorales en Colombia ni con sus resultados’.

Lea también: Así ha votado presidente Colombia en los últimos 20 años: mapas, cifras y datos clave

De hecho, añadieron que, ‘cuando corresponda, el proyecto también podrá facilitar la coordinación binacional con Colombia’.

Por su parte, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, destacó que la frontera norte ‘ha sido explotada durante demasiado tiempo’ y afirmó que ‘entre el 70 % y el 80 % de la cocaína producida en el sur de Colombia’ ingresa a Ecuador por esa zona.

El ministro sostuvo que la Estrategia Frontera Segura ‘es mucho más que un instrumento de cooperación’ y constituye el reconocimiento de que ‘ninguna amenaza transnacional se vence en solitario’.