Tormenta eléctrica pausó partido Francia - Irak y frenó entrenamiento de España en Estados Unidos

Una serie de alertas del Servicio Meteorológico de Estados Unidos dejó en pausa parte del mundial de fútbol en Pensilvania y Tennessee. (Foto: Image Photo Agency/Getty Images) / Image Photo Agency

El cambio climático toca las puertas del Mundial de Fútbol en Estados Unidos. El partido que Francia e Irak disputan en Filadelfia fue suspendido temporalmente debido a una alerta de tormenta severa en el estadio.

El anuncio oficial de suspensión fue informado minutos después de que ambos equipos se retiraran al vestuario al término de la primera parte, que cerró con victoria 1-0 de los galos y en la que la lluvia apareció desde el minuto 36.

Pero los aficionados que llenaron el Lincoln Financial Field, con capacidad para más de 65.000 espectadores, fueron llamados a retirarse de las tribunas y buscar refugio dentro del estadio a través de un mensaje en los parlantes y la pantalla gigante.

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Sin embargo, muchos de ellos siguieron en las gradas, algunos protegidos bajo el techo y otros simplemente siguieron en sus puestos, aunque protegidos por capas impermeables.

¿Qué dice la norma?

Según la normativa vigente en Estados Unidos, cualquier evento al aire libre puede ser retrasado al menos 30 minutos si se detectan relámpagos en un radio de 13 km.

El tiempo de espera, en este caso, comenzaría a contar desde que los jugadores entraron a los camerinos, según explicó una fuente de la FIFA.

El pronóstico meteorológico anunciaba una tormenta para el comienzo de este juego, previsto para las 5PM hora local, correspondiente a la segunda jornada del Grupo I.

Pero el mal clima empezó a aparecer en la recta final de la primera parte, unos veinte minutos después de que Kylian Mbappé (16′) puso en ventaja a los Bleus con un riendazo de zurda desde el borde del área.

Alerta de huracán frena a España

La selección española no pudo completar su trabajo sobre el césped en el entrenamiento debido al protocolo de seguridad por las tormentas en Estados Unidos, con una aviso de “tormenta eléctrica severa y vientos destructivos” que llegó a los dispositivos móviles minutos antes de empezar la sesión.

“Servicio Meteorológico Nacional: AVISO DE TORMENTA ELÉCTRICA SEVERA vigente en esta zona hasta las 18:45 h (EDT) por vientos destructivos de hasta 129 km/h. Refúgiate inmediatamente en un edificio resistente y mantente alejado de las ventanas. Los objetos arrastrados por el viento pueden ser mortales para quienes estén al aire libre o sin protección”, fue el mensaje.

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Sin embargo, los futbolistas saltaron al césped, donde solo pudieron trabajar 20 minutos debido a la intensa lluvia y a las descargas eléctricas, siguiendo el protocolo de actuación.

“Los jugadores y el personal deben resguardarse en los vestuarios si se detectan rayos a una distancia de 10 millas (16 kilómetros). La actividad no podrá reanudarse hasta que los rayos se encuentren a más de 10 millas de distancia y hayan transcurrido 30 minutos consecutivos sin que se registre ninguna descarga eléctrica”, señala dicho protocolo.

Por ello, los internacionales que dirige Luis de la Fuente se refugiaron en el gimnasio, donde continuaron su preparación de cara al partido frente a Uruguay correspondiente a la última jornada del Grupo H del Mundial, que lidera España con cuatro puntos.