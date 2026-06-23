Evo Morales ordena levantar bloqueos en Bolivia y asegura que es una ‘medida temporal’

El exmandatario boliviano aseguró que se acaban los bloqueos de vías en distintas zonas del país tras 6 semanas de manifestaciones exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz. (Foto: AIZAR RALDES/AFP via Getty Images) / AIZAR RALDES

El expresidente boliviano Evo Morales anunció la suspensión de los bloqueos que persistían en el departamento de Cochabamba, luego de que el gobierno de Rodrigo Paz decretó hace tres días un estado de excepción para poner fin a las protestas en el país.

Con la entrada en vigor de la medida decretada por el presidente, el abastecimiento en Bolivia empezó a normalizarse después de siete semanas de protestas.

Desde principios de mayo, sindicatos, grupos indígenas y cultivadores de coca paralizaron carreteras en varios puntos del país en contra del presidente de centroderecha Paz, a quien responsabilizan de la peor crisis económica del país en 40 años.

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El mandatario, que puso fin en noviembre a dos décadas de gobiernos de izquierda, acusa a Morales (2006-2019) de haber orquestado las protestas, que provocaron escasez de combustibles, alimentos y medicamentos en la capital administrativa La Paz y su vecina El Alto.

Las ayudas del gobierno chileno se concentrarán en La Paz, donde se registra una ola de protestas y bloqueos en crítica al presidente Rodrigo Paz. (Foto: Jorge Mateo Romay Salinas/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Ampliar Las ayudas del gobierno chileno se concentrarán en La Paz, donde se registra una ola de protestas y bloqueos en crítica al presidente Rodrigo Paz. (Foto: Jorge Mateo Romay Salinas/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Cerrar

País bloqueado por Evo

Refugiado en la región selvática del Chapare, Morales declaró al término de una asamblea de dirigentes cocaleros que “por ahora un cuarto intermedio” en los bloqueos, cuyos últimos focos se concentraban en su bastión Cochabamba, en el centro del país.

En el momento más álgido de la crisis, llegó a haber unos cien cortes de rutas en Bolivia, pero el número se redujo significativamente tras la declaración el sábado del estado de excepción.

La medida permite el despliegue interno de las fuerzas armadas, restringe el derecho a manifestarse y prohíbe bloquear rutas.

Los bloqueos afectaron corredores estratégicos que comunican La Paz y El Alto con la región agropecuaria de Santa Cruz y con los puertos de Chile y Perú, sobre el océano Pacífico.

¿Captura inminente?

Morales permanece refugiado en Lauca Eñe, una localidad cocalera del Chapare, para evitar la ejecución de una orden de captura por presunta trata de una menor, acusación que él rechaza.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró al canal televisivo Unitel que se prepara un plan para permitir la entrada de fuerzas de seguridad a esa región.

Con el nuevo decreto se terminan los bloqueos que se extendieron por varios días en distintos puntos del país. (Foto: Jorge Mateo Romay Salinas/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Ampliar Con el nuevo decreto se terminan los bloqueos que se extendieron por varios días en distintos puntos del país. (Foto: Jorge Mateo Romay Salinas/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Cerrar

Aseguró que la operación se llevará a cabo “con tranquilidad y calma”.

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El presidente Paz acusa a Morales de estar detrás de las protestas y de recibir apoyo financiero de narcotraficantes, sin haber aportado pruebas que respalden estas afirmaciones.

El exmandatario rechaza las acusaciones y afirma que detrás de su eventual captura está la mano de Estados Unidos.

Durante una reunión pública en el Chapare, el líder indígena denunció reiterados cortes de electricidad que, según dijo, forman parte de una guerra psicológica contra la región.

“Si otra vez nos cortan (la luz), bueno, nos movilizamos, tomamos una (planta eléctrica) y nosotros nos administramos para que nunca nos falte energía”, advirtió.