Los gremios en el Quindío invitaron a respetar los resultados de las elecciones

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Armenia

En medio de la actual polarización que vive el país evidenciado en los resultados del preconteo, el comité intergremial del departamento emitió un comunicado con el fin de llamar la atención ciudadana respecto a respetar y recibir con serenidad dichos resultados.

Precisamente el director del comité, Juan David Pachón extendió una felicitación a los ciudadanos porque la jornada electoral se llevó a cabo en paz por eso espera el ambiente se mantenga en la etapa de escrutinio.

Señaló que son altas las expectativas con el nuevo gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella puesto que esperan retomar los proyectos que han estado suspendidos y que son clave para el desarrollo del departamento.

Añadió que Colombia cuenta con instituciones electorales que han acompañado el desarrollo del proceso y han brindado todas las garantías al país.

“Hoy queremos felicitar a los quindios porque se logró desarrollar una jornada electoral en paz y un reconocimiento especial a a la Registraduría Nacional que nos ha demostrado que podemos seguir confiando en la institucionalidad de Colombia", mencionó.

Añadió: “Reconocemos la voluntad de los colombianos y felicitamos al presidente y vicepresidente electo y desde ahora mismo debemos iniciar nuestro trabajo con este gobierno para que retomemos los proyectos que habían quedado suspendidos y que tanto necesita el quindío para su desarrollo".

Comunicado

El Comité Intergremial del Quindío felicita al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo A., deseándoles acierto, responsabilidad y grandeza en la conducción del país durante los próximos cuatro años.

De igual manera, hacemos un llamado respetuoso a todos los colombianos, a los distintos sectores políticos, sociales y económicos y al Gobierno Nacional, para que los resultados de la jornada electoral presidencial sean recibidos con responsabilidad, serenidad y profundo respeto por la democracia.

Colombia cuenta con instituciones electorales que han acompañado el desarrollo de este proceso y han brindado garantías al país.

En ese sentido, reiteramos nuestra confianza en la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, los organismos de control, las misiones de observación y todos los actores institucionales que participan en la protección de la voluntad popular.

La voluntad expresada en las urnas debe ser respetada por todos, sin excepción, como fundamento esencial del Estado de derecho y de la estabilidad democrática de la Nación. Invitamos a la ciudadanía a mantener la calma, rechazar cualquier forma de violencia, evitar la desinformación y promover el respeto por la diferencia como camino para la convivencia.

Desde el Quindío, reiteramos nuestro compromiso con la democracia, la institucionalidad, la legalidad y la unidad nacional.