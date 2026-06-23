Unidad Nacional de Intervención Policial, Unipol ya está en Armenia para hacerle frente al homicidio

Armenia

Ante el incremento de los homicidios en Armenia, llegaron 28 uniformados de la Unidad nacional de intervención policial y de antiterrorismo, Unipol para hacerle frente a los asesinatos.

En el barrio Génesis al sur de Armenia, la Policía del Quindío hizo el lanzamiento de esta unidad policial, uno de los sectores más afectados con la criminalidad en la ciudad, y donde se han registrado varios hechos sicariales

El comandante de la Policía, coronel Carlos Mario Bustamante explicó “hemos contado por parte la jefatura del servicio de policía de una capacidad de 28 hombres y mujeres adicionales con capacidad motorizada, con capacidad de despliegue operacional que está al servicio de la comunidad, al servicio de la gente de Armenia con el propósito de garantizar y contener una de las mayores afectaciones que tenemos, que son las afectaciones a la vida.

Y agregó “Ellos vienen con tareas muy claras con unos propósitos muy específicos que se articulan con las capacidades ya instaladas en el departamento para lograr generar primero sensación de seguridad, que es lo importante, decirle a la gente que se sientan seguros y lo segundo decirles a los delincuentes que no vamos a tener tregua con ellos”

Y esas capacidades se suman a las capacidades instaladas del departamento para ser más contundente contra el delito y realmente para recuperar la confianza y la seguridad de estos sitios que a veces se ha vuelto un poco difícil por la misma dinámica de estos grupos encargados de dinamizar el tráfico de estupefacientes.

La capacidad de cámaras que ya están instaladas y que tenemos un espejo en el CAD de nuestra policía, otro centro de monitoreo en la gobernación, Cámara de Comercio y son esos primeros indicadores que nos permiten orientar en primera instancia el apoyo de estas unidades. Segundo, ya vienen desplegando y haciendo control de contención fuerte.