Colombia es una sociedad profundamente dividida en términos políticos: docente del Quindío

Armenia

En Caracol Radio Armenia hablamos con el docente José Fernando Rodríguez, coordinador del programa de Gobierno y Relaciones Internacionales adscrito a la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad La Gran Colombia seccional Armenia, sobre los resultados de la segunda vuelta presidencial tanto a nivel nacional como en el entorno regional

Docente: Desde la Universidad de la Gran Colombia hemos venido haciendo este ciclo de análisis con relación a esta puja electoral. Hemos encontrado que el nivel de polarización en Colombia pues cada vez está más fuerte. Esto es una tendencia que se viene desarrollando en nuestro país del año 2012 desde el plebiscito por la paz.

Los resultados de ayer demuestran que Colombia es una sociedad que está profundamente dividida en términos políticos, días previos dentro de la facultad que seguramente iba a hacer una decisión electoral con un estrecho margen.

Y agregó el académico “comentábamos dentro de nuestra facultad que generalmente las primeras vueltas daban un resultado de márgenes un poco mucho más un poco más amplios y en la segunda vuelta pues se venía estrechando la situación, decíamos que menos de 400.000, 300.000 votos y realmente lo que vimos ayer fue una diferencia pues bastante poco e histórica.

Sin embargo, pues en los temas de preconteo y de escrutinio, Colombia la verdad es que no ha tenido una diferencia muy grande. Máximo, máximo unos 12.000, 14.000 votos de diferencia entre uno y otro candidato.

Pero a la hora de la verdad los resultados del preconteo siempre han sido muy confiables y pues en esta oportunidad creemos que van a ser de la misma manera ya con muy poco porcentaje de revisión en los escrutinios.

Resultados a nivel regional del Quindío y Armenia,

Docente: yo creo que básicamente la campaña de Abelardo de la Espriella en el departamento del Quindío pues fue totalmente exitosa y así también a nivel nacional, eso es una campaña que tiene que ver con varios matices. Yo creo que hay una fuerza muy grande el voto de estructura pues los edificios administrativos de mayor relevancia en el departamento también fijaron su posición política dentro de esta competencia y de este de esta puja electoral y pues aportaron en gran medida esa gran votación.

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Yo creo que a diferencia de hace 4 años estuvieron más compactados en una sola candidatura y esto se vio reflejado en la primera y bueno, en la segunda vuelta.

También pues a la campaña Abelardo de la Espriella se le sumaron votos de opinión, muchos votos de reservistas, de veteranos, muchos votos de empresarios y la verdad es que lo que veíamos ayer en las calles en la noche, pues era ese voto de opinión celebrando que habían ganado esta puja electoral.

Quindío es reflejo de polarización

Docente: Pero también el Quindío es un reflejo de esa profunda polarización que Colombia va desarrollando, no solamente porque la otra campaña también sacó muchos votos, sino porque se vio a lo largo de este desarrollo electoral cierto conflicto verbal, inclusive violento, en temas pues de redes sociales y en la forma en que se posiciona el electorado.

Gracias a Dios, no tuvimos ningún tipo de inconveniente en torno a disturbios y ese tipo de asuntos en el departamento.

Entendemos pues que, en el país, algunos lugares sí tuvieron algún tipo de manifestación, inclusive algunos con hechos violentos, pero yo creo y lo decíamos este antes de la de la contienda, yo creo que este tiene que ser un escenario de paz democrática en donde las personas compartan los asuntos ideológicos y que, a pesar de no compartir con la otra posición, pues también puedan en entender que el presidente va a tener que gobernar para todos en estos 4 años.

¿Qué decir de los discursos de los dos candidatos luego de la jornada del domingo?

Docente; en torno a Iván Cepeda, básicamente es un discurso que debe mantener las bases activas de su proyecto político. Nosotros tenemos que entender que, a pesar de las derrotas electorales, la gente tiene que entender que de alguna manera como dicen el refrán popular, se pierde una batalla, pero no la guerra. Y la consolidación de ese proyecto político de izquierda es una consolidación que ahora tiene las banderas de Iván Cepeda. Yo creo que el discurso, Aunque obviamente cargado de ideología, pues también fue un discurso de decencia como persona.

Y ese discurso de decencia pues también transmite tranquilidad hacia la hacia el pueblo colombiano porque un discurso incendiario, un discurso contestatario frente a la institucionalidad puede llegar a avivar los ánimos de violencia de una manera pues inadecuada.

Y la consolidación de su proyecto político pues tiene que pasar por ahí, por un asunto de diálogo, por un asunto de tener que hacer lo que tiene que hacer, el llamado a los abogados para ir a pelear cada voto. Creo que eso no es nuevo, todos los candidatos lo hacen y no solamente en la nacionales, sino también en las regionales, que cada voto cuenta. Sin embargo, me parece que, en términos de descendencia humana, por lo menos, se transmite una especie de dignidad.

Por el otro lado, el discurso de Abelardo de la Espriella es un discurso que, está cumpliendo lo que promete básicamente, una cosa es ser el candidato y otra cosa es ser el presidenteelecto. Si bien es cierto, pues jurídicamente todavía no se le ha delgado este o todavía no ostenta esta condición, pues ya los resultados son más que claros y lo que se espera es que se cumpla esa idea de promesa.

Ahora bien, el desarrollo de esos decretos que tiene listos para poder desarrollar su plan de gobierno y la transformación de Colombia en ese en ese espectro ideológico, pues básicamente tienen que ir más de la mano de la institucionalidad, la verdad es que Colombia espera que sí se desescalar mucho el conflicto violento de las narrativas en contra de los demás.

Entonces, la expectativa está en si Abelardo de la Espriella ya va a cumplir esos asuntos de los nunca o de gobernar con los técnicos o de gobernar con otro tipo de personas que básicamente no han estado en el aparato burocrático del Estado.

Entonces, si da cierta tranquilidad que se le le le baja un tono a la discusión política, pero se espera que ya se mantenga en esa institucionalidad que es lo que más le conviene a Colombia y esperemos que la expectativa que tenemos todos frente al nuevo gobierno, pues sea de tranquilidad, de paz y como decía al principio de esa paz democrática electoral.