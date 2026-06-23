Por fin, desmontarán el elefante blanco más icónico del Quindío, el teleférico de Buenavista

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Armenia

Por fin, luego de 15 años desmontarán el elefante blanco del teleférico del municipio de Buenavista, Quindío, donde invirtieron 3000 millones, pero nunca funcionó, ahora se convertirá en un parque turístico.

La gobernación del Quindío, a través de la secretaría de Aguas e Infraestructura, realizó en el Teatro Cordillerano Octavio Augusto Arbeláez de Buenavista la socialización del Contrato de Obra 004 de 2026, que tiene como objeto el desmonte del sistema de transporte teleférico del Parque Ciudad Tolra.

La iniciativa respondió a una solicitud histórica de la comunidad y avanza gracias al trabajo articulado entre el gobierno departamental y la administración municipal.

La intervención contempla una inversión superior a los $370 millones, recursos destinados a la ejecución de esta obra que busca transformar un espacio emblemático del municipio y responder a una necesidad planteada por la comunidad durante varios años.

La secretaria de infraestructura del Quindío, Vanessa Katherine Rincón explicó “Desde el gobierno del Quindío, en cabeza de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, se viene una obra, la cual ha sido esperada mucho tiempo por todos los buenavisteños, el desmonte del teleférico El Tolrá. En este momento ya tenemos la empresa que se ganó el desmonte del teleférico, es un valor aproximado de 380 millones de pesos. Iniciaremos una vez ellos cumplan entregando toda la documentación.

Y agregó “En este momento les hace falta parte de las hojas de vida y demás y unos documentos que deben radicar también ante la alcaldía para poder firmar el acta de inicio. Sin embargo, el día de ayer en el municipio de Buenavista se hizo la socialización donde se indicó las actividades que se iban a realizar, los equipos que se iban a utilizar para el desmonte”

Durante el encuentro, el alcalde de Buenavista Juan Steban Aristizábal señaló que el desmonte permitirá fortalecer la identidad turística de Buenavista alrededor de sus paisajes, cafés especiales, gastronomía y turismo de naturaleza.

Asimismo, resaltó que la obra contará con un importante componente ambiental que garantizará la protección de la flora, la fauna y las fuentes hídricas, mediante un proceso ejecutado por profesionales especializados y bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad.

Contexto

El sistema de transporte teleférico del Parque Ciudad Tolra ubicado en el municipio de Buenavista Quindío solo tuvo un recorrido, el inaugural en el año 2008, desde entonces permaneció parado, abandonado y olvidado por fallas técnicas en su diseño.

Este proyecto de teleférico fue construido en el periodo de la exgobernadora del Quindío Amparo Arbelaez Escalante que fue destituida como senadora del partido liberal por parte de la Procuraduría General de la Nación por irregularidades en la contratación de este proyecto e inhabilitada para ejercer cargos públicos por 12 años.