En Marinilla llovió en dos horas lo que se esperaba en un mes y ocasionó afectaciones al comercio

Marinilla- Antioquia

En la madrugada de este martes se reportó un intenso aguacero en varias zonas del municipio de Marinilla, en el Oriente de Antioquia, que ocasionó inundaciones en al menos tres sectores. El comercio es el más afectado.

El alcalde de esta población, Julio César Serna, entregó un reporte de las emergencias ocasionadas por el desbordamiento de la quebrada La Marinilla, ya que las lluvias también cayeron con intensidad en la vecina población de El Santuario, donde nace este afluente.

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“Especialmente en el sector La Planta, en la zona urbana del municipio, y en el sector Inravisión, ya saliendo durante esos 3, lo que generó algunas afectaciones en la infraestructura vial del municipio, en algunas vías, algunos cierres, en alguna infraestructura deportiva, y en el comercio, en el sector conocido como el cantoncito o el sector de los talleres. Allí se presentaron, pues, algunas crecientes”, reportó el mandatario.

Por ahora se avanza en la caracterización de comerciantes afectados para analizar si se requieren ayudas. Una familia de la vereda La Planta ha sufrido daños en la vivienda.

“En casi 2, 3 horas cayeron 5 aguaceros, o sea, de esos fuertes, o sea, en 2 horas cayó lo que caería 5 aguaceros o casi un mes de lluvia”.

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Destacó que no hay personas afectadas y el rescate de varios semovientes que estaban en potreros en zonas de inundación.

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