J Álvarez presenta su nuevo álbum:“Luxury” con el sencillo“Budget” junto a Juanka y Anubis

El cantante puertorriqueño J Álvarez continúa expandiendo su legado dentro de la música urbana con el lanzamiento de Luxury, un nuevo proyecto discográfico compuesto por 21 canciones que reflejan evolución, visión y crecimiento artístico.

El sencillo promocional “Budget”, en colaboración con los también puertorriqueños Juanka y Anubis, encabeza esta nueva era.

La canción transmite una actitud de determinación, poder y confianza, respaldada por una producción contundente y la química de tres artistas que representan distintas facetas del movimiento urbano de la isla.

El lanzamiento de “Budget” llega acompañado de un visualizer dirigido por BambamdgFilms, una pieza audiovisual que complementa la identidad del proyecto y fortalece la propuesta visual de esta etapa.

El tema se suma a la serie de adelantos que han permitido conocer parte del universo sonoro de Luxury, mientras el público espera descubrir las canciones inéditas que completarán el álbum.

La llegada de Luxury coincide con un momento clave en la carrera de J Álvarez, quien continúa llevando su música a distintas ciudades del mundo con su Luxury Tour.

Entre las fechas confirmadas destacan su presentación el 8 de agosto en Rosarito Beach, Baja California, México, y el 28 de noviembre en Ciudad de México, consolidando así una etapa de expansión internacional acompañada de nueva música para sus seguidores.

Con este proyecto, J Álvarez reafirma su posición como uno de los artistas más influyentes del género urbano, capaz de reinventarse y mantenerse vigente en una industria en constante transformación.

Luxury no solo representa un nuevo capítulo en su carrera, sino también una propuesta que busca llegar a nuevas audiencias globales a través de sonidos frescos y colaboraciones estratégicas.