Madonna afirma que su película biográfica fue cancelada tras un desacuerdo sobre el presupuesto

Madonna reveló que un desacuerdo con Universal Pictures sobre el presupuesto de su próxima película biográfica llevó a que el proyecto fuera cancelado.

En una entrevista, la “Reina del Pop” contó que pasó varios años desarrollando el proyecto, escribiendo el guion y trabajando con los productores de Universal en todo, desde el presupuesto hasta el casting, pero “Tuvimos un desacuerdo, Universal y yo, con respecto al presupuesto”, confirmó.

“He tenido una vida extraordinaria. He tenido una vida intensa, así que necesitaba un gran presupuesto. ¿Me entiendes?”, afirmó.

Incluso afirmó que el estudio “no lo entendía”.

Madonna mencionó que buscó maneras de reducir costos, con la idea de trasladar la producción a Serbia, pero dijo que a la productora no le gustó la idea.

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“Quizás simplemente no me creyeron”, concluyó.

“‘No creemos que te quedes en Serbia más de cuatro días.’ Y yo les dije: ‘¿Leíste el guion?’. Toda mi vida ha sido una lucha por la supervivencia. No voy allí de vacaciones”, expresó.

La película biográfica de Madonna se anunció en 2020, con la cantante como coguionista y directora.

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En varias ocasiones, Madonna trabajó en el guion con la ganadora del Oscar Diablo Cody y la guionista de ‘La chica del tren’, Erin Cressida.

Incluso la actriz estadounidense Julia Garner, conocida por interpretar a Anna Sorokin en la miniserie ‘Inventando a Anna’, pasó por un riguroso entrenamiento para estrellas del pop durante el proceso de audición.

En 2025, parecía que el proyecto podría retomarse como una serie de Netflix, pero Madonna sugirió que tampoco había llegado a buen puerto.

Además, señaló que no podía usar el guion que escribió para la película a menos que se lo “comprara a Universal por un precio exorbitante”.