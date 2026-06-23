Horóscopo de HOY 23 de junio del Profesor Salomón: Virgo y Libra llegan bendiciones económicas

El profesor Salomón, quien es experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este martes, 23 de junio, y menciona que el número de esta fecha está conformado por diferentes energías: la alianza y la Santísima Trinidad.

Según el tarotista, todos los nacidos en esta fecha son personas que buscan siempre un equilibrio en la vida; eso sí, son muy sentimentales, lo cual los hace ser más empáticos, además de contar con un carácter un tanto fuerte. El número de todos los cumpleañeros para el día de hoy es el 9568.

Salomón también recomienda para todos los cumpleañeros encender una vela blanca y saltar tres veces sobre ella, esto con el fin de llamar la sabiduría, la paz y la prosperidad.

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Recomendaciones del día según el profesor Salomón

El color es el rojo y el verde.

El número es el 4028.

La fruta es la mandarina.

Hacer ‘ la noche de San Juan ’.

’. El código sagrado es el 88721.

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Horóscopo de hoy

Aries

Las cosas fluirán mucho mejor este mes, confíe en ello. Al final de esta semana, recibirá una noticia satisfactoria sobre algo que estaba esperando. Las personas de este signo que busquen trabajo recibirán buenas noticias y una oferta de empleo favorable.

Número: 1468

Tauro

De acuerdo a las cartas, puede que en los próximos días pase por una serie de cambios, los mismos que le podrían traer cosas altamente positivas, como lo sería la llegada de un nuevo proyecto, pero deberá tener cuidado; si bien esto marcará aspectos positivos, puede que manos de personas malintencionadas lo intentaran engañar, así que mucho cuidado.

Número: 4077

Géminis

Tenga cuidado, ya que no recibirán buenas noticias por ahora. Sin embargo, no se desanime; mantenga su disposición y atención, y busque alternativas. El amor tocará a su puerta junto con una buena entrada de dinero. Al final del mes, vendrán cosas buenas.

Número: 8820

Cáncer

Todo lo relacionado con documentos y trámites tendrá buenos resultados y es probable que surja una nueva oferta de trabajo. Recuerde controlar su temperamento, ya que diversas situaciones pueden afectar su fe y calma. Trate de gestionar sus emociones, ya que cada cambio de luna puede impactar su estabilidad emocional. No se deje desestabilizar.

Número: 7428

Leo

Las personas de este signo deben tener cuidado con quienes los rodean, ya que puede haber personas envidiosas en su círculo social. No todos merecen su amistad. Recuerde que usted destaca en cualquier lugar. No se cohíba de llamar la atención; esa es su personalidad. Ofrezca oración a San Benito para que lo proteja de las malas intenciones. Se le presentará una oportunidad fuera del país; acéptela.

Número: 0144

Virgo

Llegará dinero acompañado de un viaje que podrá disfrutar. También recibirá documentos que deben ser atendidos con máxima atención o resolverá algún problema relacionado con ellos.

Número: 9870

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Libra

Llegará una gran cantidad de dinero, ya sea por la aprobación de un préstamo o el pago de un saldo. Los negocios mejorarán, y este mes será de prosperidad y éxito. Tendrá que hablar sobre algo importante que había estado evitando, ya sea en el trabajo o con un vecino. Hágalo con calma y tranquilidad.

Número: 1579

Escorpio

Todo lo relacionado con el trabajo necesita su atención. Cumpla con las responsabilidades que le han sido asignadas para evitar problemas. Este signo puede atraer envidia, por lo que debe esforzarse al máximo y cumplir con sus responsabilidades para no dar lugar a molestias. Recibirá una invitación formal o a una fiesta; asista, ya que encontrará algo beneficioso.

Número: 0452

Sagitario

La estrella de la fortuna está a su favor. Todos los viajes y traslados que realice serán exitosos y afortunados, pues están bendecidos. Evite discusiones o peleas con compañeros y jefes para no apagar la estrella de la suerte. Busque amor y armonía.

Número: 5813

Capricornio

¡Buenas noticias! Las cosas empezarán a fluir mejor. Recibirá el dinero que estaba pendiente y le ofrecerán una nueva propuesta de trabajo con buenas ganancias que debe aprovechar. Controle su temperamento, ya que pueden surgir situaciones que requieran que mantenga la calma para resolver conflictos. Si está en proceso de comprar una casa o adquirir algo, todo saldrá a su favor. No tenga miedo.

Número: 0564

Acuario

La rueda de la fortuna está a su favor, lo que significa que los juegos de azar le serán propicios. El universo tiene dinero para usted. Preste atención a su salud, ya que los dolores en pies y piernas requieren cuidados.

Número: 4458

Piscis

En cuestiones de amor, sus relaciones mejorarán y se renovarán, incluyendo tanto el amor de pareja como el amor familiar. Las discusiones y disgustos son normales, pero lo importante es expresar amor y aprender a perdonar. Realice todos los cambios que tenga en mente, ya sea de casa, automóvil o hábitos; estos tendrán buenos resultados. Recuerde que los cambios son positivos.

Número: 1956

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