La cantante Kylie Minogue y el director Quentin Tarantino protagonizarán una nueva película juntos

El cineasta, actor y autor estadounidense Quentin Tarantino y la cantautora y actriz australiana Kylie Minogue han anunciado su regreso a la actuación en una nueva película.

Ambos protagonizarán la próxima película del cineasta galés Jamie Adams, ‘Tangled Up in Blue’.

Lea también: El hijo de Liam Payne es el único heredero de la fortuna del fallecido exintegrante de One Direction

La película lleva el nombre de la canción homónima de Bob Dylan, del álbum de 1975, ‘Blood on the Tracks’.

Minogue y Tarantino fueron vistos en un restaurante de Porthcawl, en Gales, donde, según se informa, filmaron varias escenas.

En ‘Tangled Up in Blue’ también estarán los actores Jason Isaacs, más conocido por su papel como Lucius Malfoy en la saga de ‘Harry Potter’; Allison Williams, recordada por su participación en ‘¡Huye!’; la exbailarina de Madonna, Sofia Boutella, y el líder del grupo de hip-hop Wu-Tang Clan, RZA.

Tarantino ha estado en el Reino Unido preparando su primera obra de teatro en el West End, ‘The Popinjay Cavalier’, que se estrenará a principios de 2027.

Le puede interesar: Murió a los 94 años Clive Davis, ejecutivo musical estadounidense que descubrió a Whitney Houston

Supuestamente, el cineasta solo hará una película más, pero el año pasado dijo que se lo está tomando con calma.

En cambio, la estrella del pop australiana estrenó en mayo su nuevo documental ‘Kylie’ en la plataforma de streaming Netflix.