Tres hipótesis buscan explicar las emanaciones de hidrocarburos en San Luis de Gaceno, Boyacá

Más de 200 muestras y 20 salidas de campo han permitido descartar una de las hipótesis iniciales

San Luis de Gaceno

Técnicos y científicos del Servicio Geológico Colombiano avanzan en una investigación para establecer el origen de las emanaciones de hidrocarburos que desde hace más de una década han generado preocupación entre los habitantes del sector de Horizontes, en el municipio de San Luis de Gaceno.

La zona cuenta con antecedentes de exploración petrolera desde la década de 1960. Sin embargo, según la información recopilada por la entidad, en 2013 la comunidad reportó una explosión subterránea en un área cercana al pozo Medina 1, perteneciente a un bloque petrolero operado por una compañía vinculada a Ecopetrol.

Un año después comenzaron a registrarse olores extraños en fuentes hídricas, presencia de manchas en quebradas y burbujas que emergían desde el suelo. Con el paso del tiempo, la situación se convirtió en una problemática ambiental que afecta las microcuencas del río Chiquito y del Caño Grande, además de las actividades productivas de los habitantes del sector.

Frente a estos reportes, el Servicio Geológico Colombiano inició en 2024 una investigación integral para determinar el origen de las emanaciones.

“Nuestros científicos evalúan tres posibles hipótesis. La primera plantea que los hidrocarburos fueron introducidos por la comunidad o que provienen de los lodos utilizados en la perforación de los pozos. La segunda indica que las emanaciones llegan a la superficie desde los pozos del campo Medina debido a fallas en su estructura. La tercera señala que afloran de manera natural desde el subsuelo profundo a través de fracturas en la roca”, explicó la entidad.

Para verificar estas hipótesis, los especialistas realizaron estudios de geología superficial y del subsuelo, análisis hidrogeoquímicos, evaluación de biomarcadores y revisiones sobre el estado de los pozos. En total, se llevaron a cabo más de 20 salidas de campo y se recolectaron más de 200 muestras en cerca de 40 puntos de la zona.

Los resultados permitieron descartar la primera hipótesis. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, los hidrocarburos encontrados no han sido refinados y presentan características que indican que provienen directamente del subsuelo.

“La conclusión es que no fueron introducidos por la comunidad ni están asociados a los lodos de perforación utilizados por la empresa petrolera”, precisó la entidad.

No obstante, la investigación continúa para determinar la ruta que siguen los hidrocarburos hasta llegar a la superficie. Para ello, el Servicio Geológico Colombiano considera necesario acceder a nuevas pruebas de integridad de los pozos del campo Medina, así como a muestras de hidrocarburos líquidos y al historial completo del pozo Medina 1.

“Esta información aún no está en manos del Servicio Geológico Colombiano y estamos a la espera de poder acceder a ella”, señalan.

Mientras se obtienen esos datos, los estudios realizados durante los últimos dos años han identificado una correlación espacial y temporal que orienta el análisis hacia la posibilidad de fugas asociadas a los pozos petroleros.

Según los investigadores, las muestras de agua muestran que la contaminación se concentra en un área específica alrededor del campo petrolero y no en otros sectores de San Luis de Gaceno. Asimismo, los biomarcadores indican que los hidrocarburos hallados en superficie se encuentran frescos y no han sido degradados por bacterias, lo que sugiere un desplazamiento rápido desde su origen.