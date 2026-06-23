¿Cómo va el escrutinio en Colombia? Resultados saldrían hoy, según abogado constitucional

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Es probable que esta noche tengamos la declaración de los escrutinios: Germán Calderón España

En 6AM W el abogado de Abelardo de la Espriella, Germán Calderón España, explicó que las diferentes etapas de revisión de votos vienen avanzando conforme al cronograma establecido por las autoridades electorales.

De acuerdo con el jurista, las diferentes etapas de revisión de votos han avanzado conforme al cronograma establecido por las autoridades electorales, pasando por los niveles municipal, departamental y general, antes de llegar al Consejo Nacional Electoral (CNE), instancia encargada de consolidar los resultados definitivos.

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¿Cómo va el escrutinio en Colombia?

De acuerdo con el abogado Calderón y la información rigurosa que han realizado con las autoridades electorales, , el 99,99 % de los escrutinios municipales, distritales y auxiliares ya habría concluido.

Asimismo, aseguró que el margen de diferencia detectado durante las revisiones no superaría el 0,3 %, una cifra que refleja una variación mínima frente a los resultados preliminares divulgados tras la jornada electoral.

“Lo que sí se entiende, de acuerdo a lo que las autoridades han venido notificando a la ciudadanía, es que ayer se cerraron el 99.99% de los escrutinios municipales, distritales y auxiliares, que es la primera etapa ascendente de ese proceso, y el margen de error, tenemos entendido, no supera el 0.3%.

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¿Cuándo se conocerán los resultados definitivos?

Aunque la decisión final corresponde al Consejo Nacional Electoral, las campañas consideran que durante las próximas horas podrían consolidarse los resultados definitivos una vez culminen las últimas etapas de revisión y resolución de reclamaciones.

La expectativa se concentra ahora en los pronunciamientos oficiales del CNE, que tendrá la última palabra sobre la validez de los escrutinios y la proclamación definitiva de los resultados electorales en Colombia.

¿Qué es el llamado “voto fusil”?

Si bien se conoció que desde la campaña del candidato Iván Cepeda se han presentado alrededor de 57.000 reclamaciones relacionadas con el proceso electoral, los representantes de la campaña de Abelardo de la Espriella señalaron que también han elevado múltiples reclamaciones, aunque no precisaron una cifra exacta.

Según explicaron, buena parte de los recursos presentados están relacionados con presuntos casos de lo que denominan “voto fusil”.

Uno de los puntos que ha generado debate es el comportamiento electoral en algunas zonas de Norte de Santander, especialmente en la región del Catatumbo, donde la votación a favor del candidato ganador fue particularmente alta.

Consultado sobre si podrían existir votaciones atípicas en favor de ambas campañas, el abogado señaló que será el análisis de las reclamaciones el que determine si existen fundamentos para modificar o cuestionar los resultados reportados inicialmente.

“Ahí se establecerá si las reclamaciones del candidato Iván Cepeda tienen fundamento o si las reclamaciones nuestras tienen fundamento”, afirmó.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: