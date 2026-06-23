Torre Eiffel cerrará de forma excepcional para turistas por ola de calor que atraviesa Francia

Personas bañándose en el fuentes cerca de la Torre Eiffel por ola de calor que atraviesa Francia: Getty Images. / Anadolu

La torre Eiffel cerrará excepcionalmente la tarde del 23 de junio para las visitas a partir de las 16:00 horas (14 GMT) debido a la previsión de temperaturas muy elevadas por la ola de calor que atraviesa Francia, al igual que buena parte de Europa.

“La torre Eiffel se adapta”, señaló en su página web la sociedad encargada de la explotación del emblemático monumento parisino, en un mensaje que explica que la torre quedará cerrada a las 16 horas.

Ultimo acceso para visitantes de la Torre Eiffel

Para los visitantes el último acceso posible fue a las 12:15 horas y en el caso de los clientes del restaurante el límite fueron las 13.30 horas.

Se invitó a todos los visitantes con billete afectados por el cierre excepcional a consultar sus mensajes, aunque las visitas canceladas serán automáticamente reembolsadas.

Francia vivió este martes la madrugada más calurosa desde que empezaron los registros a nivel nacional en 1947, con una mínima de 21,6 grados de media, que superó el anterior récord de 21,4 grados del 25 de julio de 2019, indicó Météo France.

Este lunes, la temperatura nacional durante el día fue de 29,3 grados de media, la tercera más elevada desde que existen este tipo de registros al final de la Segunda Guerra Mundial, y los servicios meteorológicos creen que hoy o en los próximos días se superará el récord del 29,4 grados, e incluso que se podría llegar al listón de 30 grados.

Alerta roja en Francia por niveles de calor

En total, hoy hay 54 del centenar de departamentos franceses en el máximo nivel de alerta, rojo, por el calor y otros 35 en el siguiente, naranja, lo que significa que más del 90 % de la población francesa está expuesta a calores que los servicios meteorológicos consideran extremos o excepcionales.

“Ante la ola de calor, velamos unos por otros. Estemos colectivamente atentos a nuestros mayores, a nuestros niños y a las personas aisladas o frágiles”, pidió este martes el presidente francés, Emmanuel Macron, en un mensaje en la red social X.

El intenso calor llevó al Gobierno francés a elevar el nivel de su plan ORSAN, que organiza la respuesta sanitaria en situaciones excepcionales, para reforzar la atención y la coordinación, adaptar las actividades y movilizar al personal necesario si la situación lo requiere.

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