Uno de cada cuatro hombres con cáncer en Colombia tiene cáncer de próstata

En el marco del día del cáncer de próstata, esta enfermedad continúa siendo uno de los principales problemas de salud pública en el país. Según un informe y análisis de Jhonson & Jhonson, uno de cada cuatro hombres con cáncer en Colombia tiene este tipo de enfermedad, lo que lo convierte en el más común dentro de la población masculina.

De acuerdo con la entidad, cada año se diagnostican más de 16.400 nuevos casos, cifra que refleja la necesidad de reforzar la detección temprana, ya que en muchos casos el diagnóstico llega cuando la enfermedad ya está avanzada.

Uno de los datos más preocupantes es que más del 41 % de los pacientes es diagnosticado en estadios III y IV. En estas fases, el cáncer ya se ha extendido y el tratamiento suele ser más complejo, lo que reduce las opciones de control oportuno de la enfermedad.

¿Hay avances médicos?

El informe de Johnson & Johnson destaca que la investigación científica de las últimas décadas ha cambiado de forma significativa la forma de abordar el cáncer de próstata ya que, hoy existen más herramientas para detectarlo, entender su comportamiento y definir tratamientos más ajustados a cada paciente.

Entre 1991 y 2017, la tasa de mortalidad por cáncer en general disminuyó un 29 %. Este descenso está relacionado con mejoras en la detección temprana, el acceso a tratamientos y la evolución de las terapias disponibles.

Estos progresos han permitido pasar de esquemas de atención generales a enfoques más personalizados, en los que las decisiones médicas se ajustan a la etapa de la enfermedad y a las características del paciente, con el objetivo de mejorar tanto la supervivencia como la calidad de vida.

“Los avances científicos han cambiado la forma en que entendemos y abordamos el cáncer de próstata”, explicó Sergio Beltrán, director de Asuntos Médicos de Johnson & Johnson para Latinoamérica Norte. El especialista resaltó que la innovación ha ampliado las posibilidades de tratamiento y apoyo en la toma de decisiones clínicas.

Más del 41 % de los casos se detectan en etapas avanzadas.

Aunque ha habido progresos importantes en investigación y tratamiento, el diagnóstico tardío sigue siendo un reto para el sector médico.

Detectar el cáncer en etapas avanzadas implica mayores complicaciones médicas, tratamientos más exigentes y menor probabilidad de intervenir de forma temprana.

El comportamiento de la enfermedad también muestra un reto en prevención: muchos pacientes no acceden a controles periódicos o no se realizan chequeos a tiempo, lo que retrasa la identificación de la enfermedad.

Le puede interesar: MinSalud implementa “Dosis Cero” vacuna contra el sarampión en bebés de 6 a 11 meses

La entidad insiste en la necesidad de mejorar la detección temprana para reducir su impacto y mejorar el pronóstico de los pacientes.

“Hoy contamos con más conocimiento sobre la enfermedad y con herramientas que permiten acompañar la toma de decisiones clínicas de manera cada vez más personalizada (...) En Johnson & Johnson tenemos la convicción de avanzar hacia un mundo sin cáncer”, concluyó Beltrán.