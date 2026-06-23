Felipe Harman fue nuevamente postulado como director de la Agencia Nacional de Tierras

Felipe Harman fue nuevamente postulado como director de la ANT. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

Se acabaron las elecciones en Colombia y comenzaron las ultimas decisiones de la recta final del gobierno Petro.

Uno de ellos que sorprendió tras resultados electorales, es la aparición del nombre de Felipe Harman en la página de aspirantes de la presidencia de la República.

Felipe Harman renunció el pasado 5 de junio a la Dirección de la Agencia Nacional de Tierras, para convertirse en uno de los líderes estratégicos de la campaña de Iván Cepeda.

Sin embargo, ante la derrota de Iván Cepeda en la contienda presidencial, su nombre fue postulado nuevamente para ser director de la Agencia Nacional de Tierras.

El cargo al que fue postulado es exactamente al de director general de agencia E3 grado 05 de la ANT.