Misión de observación de Cataluña calificó de pacífica la jornada electoral y reportó anomalías

La Misión de Observación Electoral de Cataluña (España) aseguró que la segunda vuelta presidencial en Colombia se desarrolló de manera "tranquila y pacífica"

La Misión de Observación Electoral de Cataluña (España) aseguró que la segunda vuelta presidencial en Colombia se desarrolló de manera “tranquila y pacífica”, aunque advirtió sobre algunas “irregularidades puntuales” y un contexto de “significativa polarización política”.

La misión, integrada por 26 personas entre diputados del Parlament de Catalunya, representantes institucionales y miembros de la sociedad civil, observó 44 puestos de votación en Apartadó, Barrancabermeja, Cali, Cúcuta, Montes de María, Popayán y Bogotá.

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“Hoy llevamos a cabo una valoración preliminar del resultado de la observación realizada directamente por la MOE Catalunya. Nuestra misión sólo estuvo presente en el escrutinio en algunas localidades y no estamos actuando como observadoras durante todo el proceso de escrutinio que actualmente está en marcha”, señaló Sandra Segarra, integrante de la delegación.

Por su parte, Andrés García Berrio, diputado del Parlamento catalán e integrante de la misión, aclaró que la delegación sigue las informaciones que emiten las candidaturas y las autoridades electorales, pero “no está realizando observación directa de todo el proceso de escrutinio”.

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Entre las principales irregularidades identificadas, la misión destacó la baja presencia de testigos electorales en las mesas observadas, con excepción de Bogotá, y el uso de teléfonos móviles al interior de los puestos de votación, una práctica prohibida.

No obstante, los observadores señalaron que “no se observaron de manera directa casos o indicios de compra de votos” e insistieron en que cualquier denuncia debe ser investigada por las autoridades competentes.

La delegación también resaltó el funcionamiento de los sistemas de identificación biométrica y la participación de mujeres en cargos institucionales, especialmente en la Registraduría y la Defensoría del Pueblo.

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Sobre el ambiente político, la misión indicó que encontró un escenario de “significativa polarización política” y advirtió sobre “problemas estructurales” del sistema electoral colombiano, como el trasteo de votos, el constreñimiento al elector y las condiciones de violencia que limitan el libre ejercicio del sufragio en algunas regiones.

Asimismo, expresó preocupación por la creciente circulación de desinformación y noticias falsas en redes sociales y plataformas digitales, y anunció que las conclusiones definitivas de la observación serán publicadas en un informe en las próximas semanas.