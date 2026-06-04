Felipe Harman, director de la ANT sale del Gobierno para apoyar la campaña de Iván Cepeda

Caracol Radio conoció en primicia que la primera salida del Gobierno para apoyar la campaña de la izquierda colombiana, será la de Felipe Harman.

Harman renunciará en las próximas horas a la dirección de la Agencia Nacional de Tierras, para convertirse en una pieza clave en la campaña presidencial de Iván Cepeda.

Y es que la Casa de Nariño está siendo el punto de las reuniones entre el presidente Gustavo Petro y varios de sus funcionarios, para analizar el plan de cara a la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 21 de junio.

El presidente Petro le habría propuesto al ministro del interior, Armando Benedetti, que renuncie a la cartera para entrar de lleno a la campaña de la izquierda colombiana.

Pero la petición fue también para los ministros de trabajo, Antonio Sanguino, de Educación, Daniel Rojas y para el director de la ANT, Felipe Harman quien aceptó la propuesta del mandatario y saldrá del Gobierno en las próximas horas.

El que todavía no ha tomado la decisión, es el ministro Benedetti, pues no está muy seguro que en menos de 20 días se pueda hacer algo por la campaña de Cepeda, ante la alta votación que obtuvo Abelardo De la Espriella en las elecciones del pasado domingo.

No obstante, las propuestas de estas salidas están puestas sobre la mesa y el plan desde la Casa de Nariño ya está avanzando, con la primera confirmación de la salida de Felipe Harman.

¿Cuál papel podría jugar Harman en la campaña?

Uno de los personajes más pedidos por la campaña de la izquierda colombiana, es Felipe Harman ante sus resultados obtenidos en la administración y entrega de tierras a campesinos del país, en cumplimiento de una de las apuestas banderas del gobierno Petro.

Fuentes consultadas por Caracol Radio, cuentan que Iván Cepeda le habría planteado a Felipe Harman, la posibilidad de asumir la gerencia de los últimos días de campaña política.

Por lo cual, Harman podría convertirse en una pieza clave que necesita la campaña de la izquierda para llegar al poder, y la que se encargaría de conectar con distintos sectores sociales, como campesinos y líderes regionales.