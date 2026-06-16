Incendios forestales afectaron a cuatro municipios en Boyacá por intenso calor

La Unidad de Gestión del Riesgo de Boyacá confirmó que en los municipios de Tota, Cuítiva, Garagoa y Pesca se registraron incendios forestales/ Foto: Suministrada.

Tunja

Las altas temperaturas registradas durante el fin de semana provocaron incendios forestales en cuatro municipios de Boyacá, según reportó la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo.

Las emergencias se presentaron en los municipios de Cuítiva, Pesca, Garagoa y Tota. De acuerdo con el director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Boyacá, José Ubaldo Castro, el incendio de mayor magnitud se registró en Tota, donde las llamas generaron mayor preocupación entre las autoridades y los organismos de atención.

Ante este panorama, el funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas de prevención y evitar acciones que puedan desencadenar nuevos incendios forestales en cualquiera de los 123 municipios del departamento.

Castro advirtió que los pronósticos sobre el fenómeno de El Niño indican una intensidad entre fuerte y muy fuerte, lo que aumenta considerablemente el riesgo de incendios y otras emergencias asociadas a las altas temperaturas y la sequía.

“Necesitamos actuar desde la responsabilidad propia. Podemos atender y solucionar estas situaciones siempre y cuando cada uno sea responsable de su entorno, de su patrimonio y de sus familias, evitando acciones que generen riesgos”, señaló el director de Gestión del Riesgo.

Las autoridades reiteraron la importancia de no realizar quemas controladas, evitar arrojar colillas de cigarrillo en zonas rurales y reportar de inmediato cualquier conato de incendio para evitar que las emergencias se extiendan y afecten los ecosistemas del departamento.